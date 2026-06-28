دووبەردانی: دەستبەسەر یەک ملیار دۆلاردا گیراوە

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ئەندامێکی پەرلەمانی عێراق وردەکاریی نوێ لەبارەی هەڵمەتی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران ئاشکرا دەکات و رایدەگەیەنێت، زیاتر لە ملیارێک دۆلار لە ماڵی بەرپرسان دەستی بەسەردا گیراوە، هاوکات دەیان سەرکردە و پەرلەمانتاریش فەرمانی دەستگیرکردنیان بۆ دەرچووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیران، شێروان دووبەردانی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 زانیاریی نوێی لەسەر پرۆسەی دەستگیرکردنی بەرپرسانی عێراق بە تۆمەتی گەندەڵی خستەروو.

شێروان دووبەردانی رایگەیاند، لەسەر بنەمای دانپێدانانەکانی پێشووی عەدنان جومەیلی، لیستێک ئامادە کراوە کە زیاتر لە 120 کەس لەخۆ دەگرێت. لە نێو لیستەکەدا نزیکەی 12 ئەندام پەرلەمانی ئێستا و خولی پێشوو هەن، لەگەڵ ژمارەیەک سەرکردە و بەرپرسی باڵا.

ئەم ئەندامەی پەرلەمان ئاماژەی بەوە دا، پرۆسەی دەستگیرکردنەکان چەند پارێزگایەکی گرتووەتەوە و تاوەکوو ئێستا زیاتر لە 20 کەس دەستگیر کراون. هاوکات روونی کردەوە، دوو کەس لە شاری هەولێر دەستگیر کراون و زۆرترین رێژەی دەستگیرکردنەکانیش لە ناوچەی سەوز لە بەغدا بووە، بەڵام بەشێک لە داواکراوان لە ماڵەکانیان نەبوون و هەڵاتوون.

شێروان دووبەردانی هۆشداریی دا لە بەسیاسیکردنی ئەم دۆسیەیە و گوتی، ترس هەیە ئەم بابەتە بکرێتە پرسێکی سیاسی، بەڵام ئەگەر هەڵمەتەکە بەردەوام بێت و بەسیاسی نەکرێت، ئەوا گەلی عێراق دڵخۆش دەکات.

هەروەها تیشکی خستە سەر قەبارەی گەندەڵییەکان و ئاشکرای کرد، تەنیا لە یەک رۆژدا زیاتر لە یەک ملیار دۆلار لە ماڵی ئەو بەرپرس و سەرکردانە دەستی بەسەردا گیراوە.

دووبەردانی جەختی لەوە کردەوە، دۆخی کارگێڕی و دارایی عێراق زۆر خراپە و بەم قەبارە گەورەیەی گەندەڵییەوە، فرۆشتنی نەوت و کارکردن هیچ سوودێکی بۆ وڵات نابێت.

هەڵمەتی دەستگیرکردنی بەرپرسان لە عێراق دوای ئەوە دێت، لە کۆتایی مانگی ئایاری 2026 عەدنان جومەیلی، بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوت بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کرا. لە کاتی لێکۆڵینەوەکاندا ناوبراو دانپێدانانی مەترسیداری کرد و ناوی دەیان بەرپرس و پەرلەمانتاری خستە روو تێوەگلاون لە دزینی سامانی گشتی.

شەوی رابردوو، هێزەکانی دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی دیکە هەڵمەتێکی بەرفراوانیان لە بەغدا و چەند پارێزگایەکی دیکە دەست پێ کردووە و دەستیان بەسەر بڕێکی یەکجار زۆری دۆلار، دینار، زێڕ و موڵک و ماڵی تۆمەتباراندا گرتووە.