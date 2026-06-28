میدیای فەرمیی عێراق ناوی بەشێکی دەستگیرکراوانی بڵاوکردەوە

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دەستگیرکردنی 47 پەرلەمانتار و بەرپرسی عێراقی بە تۆمەتی گەندەڵی راگەیەنرا، هاوکات دەستەی دەستپاکیی فیدراڵی دەستپێکردنی رێکارەکانی بۆ جێبەجێکردنی فەرمانی دەستگیرکردنی تۆمەتباران دووپات دەکاتەوە و جەخت لە بوونی پشتیوانیی تەواوی دەسەڵاتەکان دەکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، ژمارەیەک سەرچاوەی باڵا بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییان راگەیاند، 47 تۆمەتبار لە پەرلەمانتاران و بەرپرسان بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکراون.

ناو و پۆستی بەشێکی ئەوانەی ئەمڕۆ دەستگیرکراون:

- موسەننا سامەڕائی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم.

- زیاد جەنابی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- بەها نووری، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- محەممەد کەربوولی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- عالیە نوسەیف، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- محەممەد جەمیل میاحی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- حەسەن خەفاجی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- عەبدولڕەحمان لوێزی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- موزەڕ کەروی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- هیند عەباسی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- محەممەد فەرمان جبووری، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- بوشرا قەیسی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

- محەممەد سەیهوود، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق.

- عەلی مەعاریج، بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری دابەشکردن.

- ئیبراهیم سومەیدەعی.

لە نێو دەستگیرکراوندا؛ زیاد جەنابی، سەرۆکی لیژنەی دەستپاکیی پەرلەمانی عێراق و جێگرەکەی عالیە نوسەیف، هەن.

لە لایەکی دیکەوە، دەستەی دەستپاکیی فیدراڵیی عێراق لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد دەستیان بە رێکارە توندەکانیان کردووە بۆ جێبەجێکردنی فەرمانی دادگا بۆ دەستگیرکردنی ئەو تۆمەتبارانەی دەستیان بۆ سامانی گشتی بردووە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەم دەستکەوتە بەرهەمی هەوڵی هاوبەش و تەواوکاریی نێوان هەر سێ دەسەڵاتی دادوەری، جێبەجێکردن و یاسادانانە لەگەڵ هەوڵەکانی دەستەی دەستپاکی. ئەم هەماهەنگییە راستەوخۆ بووەتە هۆی جێبەجێکردنی ئەو فەرمانانە دوای زنجیرەیەک پرۆسەی چاودێریکردن و وردبینیی بەردەوامی ئەو لایەنانە.

دەستەی دەستپاکی دووپاتی دەکاتەوە هەموو رێکارەکانیان بە وردی و لە چوارچێوەی حوکمەکانی یاسادا ئەنجام دەدرێن. ئاماژە بەوەش دەدات، هێز و ئیرادەی خۆیان لە پشتیوانیی رەهای خەڵک و سەروەریی یاسا وەردەگرن، لەگەڵ پاڵپشتیی بێسنوور و بەردەوامی سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، سەرۆکوەزیران و سەرۆکی پەرلەمان.

دەستەکە پابەندبوونی تەواوی خۆشی بۆ ئاگادارکردنەوەی رای گشتی لە وردەکاریی کار و رێکارەکانی بە شەفافیەت دووپات کردەوە، بەپێی ئەوەی یاسا و رێنماییە بەرکارەکان رێگەی پێ دەدەن.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 28ی حوزەیران، هێزە ئەمنییەکانی عێراق لە پارێزگاکانی بەغدا، سەڵاحەدین، ئەنبار، نەینەوا و چەند ناوچەیەکی دیکە، کۆمەڵێک ئۆپەراسیۆنی ئەمنییان بۆ دەستگیرکردنی ژمارەیەک پەرلەمانتار و بەرپرسی باڵا بە تۆمەتی گەندەڵی ئەنجام دا.

عەدنان جومەیلی، بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ کاروباری پاڵاوتن ناسراو بە "حووتی نەوت"، لە کۆتایی مانگی ئایاری 2026 بە تۆمەتی گەندەڵییەکی گەورە لەلایەن هێزێکی تایبەتەوە دەستگیر کرا. لە میانەی لێکۆڵینەوەکاندا، هێزە ئەمنییەکان دەستیان بەسەر بڕێکی یەکجار زۆری پارەدا گرت سەدان ملیار دینار و دەیان ملیۆن دۆلاری نەختینە بوون و بەشێکیان لە ژێر زەوی و لەناو باخەکانی شاردرابوونەوە. جگە لەوەش دەست بەسەر دەیان ڤێلا، ئۆتۆمبێلی گرانبەها و بڕێکی زۆر زێڕدا گیرا.