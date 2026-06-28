کوردستان24 وردەکاریی تەواوکاری حکوومەتی عەلی زەیدی دەخاتەڕوو

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کوردستان24 زانیاریی نوێ لەبارەی ململانێی لایەنە سیاسییەکانی عێراق لەسەر دابەشکردنی وەزارەتەکان و پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران بڵاو دەکاتەوە. هاوکات عەلی زەیدی کاندیدێکی بۆ پۆستی باڵیۆزی عێراق لە واشنتن پێشنیاز کردووە.

سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی، رۆژانی یادی عاشوورایان بە کۆبوونەوەی چڕوپڕ بەڵام بێ ئەنجام بۆ تەواوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی کۆتایی پێهێنا. بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، لایەنە شیعەکان کێشەی قووڵیان لەسەر دابەشکردنی پۆستەکان هەیە، بەتایبەت لەسەر پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیران.

ململانێ لەسەر پۆستە باڵاکان

بۆ پۆستی جێگری سەرۆکوەزیرانی شیعە، ململانێ لە نێوان موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی ئەساس و محەمەد ساحب دەراجیدایە. پۆستی جێگرێکی دیکە بۆ کورد دەبێت، بەڵام پێکهاتەی سوننە تا ئێستا نەیتوانیوە کاندیدێکی یەکگرتوو بۆ پۆستی جێگری سێیەم دیاری بکات.

سەبارەت بە وەزارەتی ناوخۆ کە پشکی دەوڵەتی یاسایە، 3 ناو پێشنیاز کراون کە بریتین لە: قەیس محەمەداوی (جێگری فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان)، عومەر وائیل (سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکان) و قاسم عەتا کە کاندیدی نووری مالیکییە.

دروستکردنی وەزارەتە نوێیەکان و رۆڵی پارتی

پێشنیازی دروستکردنی وەزارەتی "گەشتوگوزار و شوێنەوار" کراوە و ئەحمەد ئەسەدی دەیەوێت ئەو پۆستە وەربگرێت. هەروەها بڕیارە "وەزارەتی دیجیتاڵی" دروست بکرێت بە مەبەستی بە ئەلیکترۆنیکردنی کاروبارەکان.

لە لایەکی دیکەوە، دەنگۆی دروستکردنی وەزارەتی "دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە" هەبوو، بەڵام بەهۆی ناڕەزایەتیی توندی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەم پرسە لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگییەوە داخرا و بڕیاری دروستکردنی هەڵوەشایەوە.

وەزارەتەکانی دیکە و لێدوانی سەرکردەکان

وەزارەتی بەرگری بۆ هاوپەیمانیی "حەسم" دەبێت بە سەرۆکایەتی سابت عەباسی، و وەزارەتی پلاندانان بە هاوپەیمانیی "عەزم" دەدرێت. وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانیش لە نێوان فراکسیۆنەکانی بابیلۆن و سۆیانا یەکلا نەبووەتەوە.

موشریق فرێجی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بە کوردستان24ـی راگەیاند: "هەوڵەکان بۆ ئەوەن بەر لە سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ واشنتن لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوو کابینەکە تەواو بکرێت، بەڵام بەهۆی رێکنەکەوتنی لایەنەکانەوە ئەستەمە."

هاوکات سەڵاح کوبەیسی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی سیادە ئاماژەی بەوە کرد کە سوننەکان لە گفتوگۆدان و دەستپێشخەرییەکیش هەیە بۆ گەڕانەوەی هاوپەیمانیی عەزم بۆ ناو ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی.

باڵیۆزێکی نوێ بۆ واشنتن

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای لە چوارچێوەی هەماهەنگی کردووە باڵیۆزی عێراق لە واشنتن بگۆڕدرێت و "گریگۆر باکرام مۆسێس"، راوێژکاری پێشووی سەرۆکوەزیرانی وەک باڵیۆزی نوێ پێشنیاز کردووە، بەڵام تا ئێستا سەرکردەکانی شیعە ئەو پێشنیازەیان یەکلا نەکردووەتەوە.