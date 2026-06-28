فارس عیسا بۆ کوردستان24: ناردنی مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەران هیچ کێشەیەکی نییە

پێش 55 خولەک

سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا رایدەگەیەنێت، هیچ کێشەیەک لەبەردەم ناردنی مووچەی مانگی حوزەیرانی مووچەخۆرانی هەرێمدا نییە. هاوکات بڕیارە سبەی دووشەممە شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێم بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووریی عێراق بگاتە بەغدا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێم لە بەغدا، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێم بەردەوام شاند لە بەغدا بوونە، یەکێک لەو کابینانە بووە کە زۆرترین کات شاندی لە بەغدا بووە، هەر پرس و بابەتێک لەلای خەڵکی هەرێم کوردستان گرنگ بێت ئێمە بایەخی پێدەدەین و بەلای ئیمەوە گرنگە.

هەروەها ئاماژەی بەوەدا، ئەو بڕیارەی کە باس لە ناردنی 120 ملیار دینار دەکات لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەغدا دادپەروەرانە نییە، چونکە بەگوێرەی یاسا دەبێت نیوەی داهاتی نانەوتی بنێردرێت.

دەربارەی مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەران، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێم لە بەغدا رایگەیاند: هیچ کێشەیەک لە بەردەم ناردنی مووچەی مانگی شەشی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان نییە.

هەروەها گوتی، شاندێکی وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدان، دەربارەی هەماهەنگی زیاتر و هەروەها کێشەی دەرمان و نەخۆش، هاوکات چەند دەرمالە و شایستەیی دارایی هەن، کە وەزارەتی تەندروستی لێی بێ بەشە بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتانە کۆبوونەوەتەوە.

دەربارەی سیستەمی ئەسیکۆدا رایگەیاند: شاندێکی دیکەش سەردانی بەغدا دەکات و سبەی لەگەڵ حکوومەتی عێراق کۆدەبنەوە و بۆ ئەوەی بگەنە ئەنجامی کۆتایی لەسەر ئەو سیستەمە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، سبەی دووشەممە، 29ـی حوزەیران، ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووریی عێراق بە بەشداریی شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛ کۆدەبێتەوە.

شاندەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێوارەی ئەمڕۆ دەگاتە بەغدا و پێکهاتەکەی بەم شێوەیەیە:

- ئاوات جەناب نووری، وەزیری دارایی و ئابووری.

- ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران.

- د. ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران.

- د. عەبدولحەکیم خەسرۆ، بەرپرسی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون.

- د. سامی جەلال، راوێژکاری وەزارەتی ناوخۆ.

- کەمال رەئووف، بەڕێوەبەری گشتیی گومرگەکان.

- جەوهەر مەحموود، یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشتیی گومرگەکان.

پێشتر هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و فیدراڵ لەسەر چۆنییەتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتن و واژۆیان لەسەر کردووە؛ تەنیا چوار خاڵی سەرەکی ماونەتەوە کە بڕیارە لە کۆبوونەوەکەی سبەی گفتوگۆ و رێککەوتنیان لەبارەوە بکرێت؛ کە ئەمانەن:

1. باج و داهاتی گومرگی.

2. لێخۆشبوونی گومرگی.

3. پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ.

4. پێکهێنانی لیژنەی هاوبەش بۆ سەردانی دەروازە نافەرمییەکان.

بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، ئەگەر رێککەوتن لەسەر ئەو چوار خاڵەش کرا، لە کۆبوونەوەکەدا، رێککەوتننامەی "ئەسیکۆدا" بەتەواوی پەسەند دەکرێت و دەچێتە قۆناخی جێبەجێکردنەوە.