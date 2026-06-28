هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە: گەندەڵکاران هەوڵی چەواشەکردنی رای گشتی دەدەن

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە پاڵپشتیی خۆی بۆ بڕیارەکانی حکومەت دووپات دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان پاڵپشتیی تەواوی خۆی بۆ رێکارەکانی حکوومەت، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری و لایەنە پەیوەندیدارەکان دژ بەو کەسانە دەربڕی کە فەرمانی دەستگیرکردنیان بۆ دەرچووە. هەروەها هاوپەیمانییەکە هۆشداریی دا لەو هەڵمەتی ناوزڕاندن و بڵاوکردنەوەی زانیاریی ناڕاست.

یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، لە راگەیەنراوێکدا پشتگیریی خۆی بۆ ئەو رێکارانە دەربڕی کە لە لایەن حکوومەت، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری و لایەنە تایبەتمەندەکانەوە بەرامبەر بەو کەسانە دەگیرێنەبەر کە فەرمانی دەستگیرکردنیان بۆ دەرچووە.

هاوپەیمانییەکە روونی کردەوە، کە ئەم هەڵوێستەی لە باوەڕی نەگۆڕی بە بنەمای سەروەریی یاسا و پاراستنی سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەرییەوە سەرچاوەی گرتووە.

هەروەها هاوپەیمانییەکە پاڵپشتیی خۆی بۆ پرۆسەی رەوانەکردنی سەرجەم دۆسیەکانی پێوەست بە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بۆ دادگا دووپاتکردەوە، بەو مەرجەی رێڕەوەکانی لە چوارچێوەی دەستوور و یاسادا بن، بە شێوازێک کە بنەمای لێپرسینەوە و سزا جێگیر بکات و بە تەواوی لە هەر جۆرە بەرژەوەندی و رەچاوکردنێکی سیاسی دوور بێت.

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان هۆشداریدا لەو هەڵمەتی ناوزڕاندن و بڵاوکردنەوەی زانیارییە چەواشەکارییانەی کە لە لایەن لایەنە گەندەڵەکانەوە پەرەی پێدەدرێت، بەو پێیەی ئەم لایەنانە هەوڵ دەدەن بۆ مەرامی سیاسی کارتەکان تێکەڵ بکەن.

هاوپەیمانییەکە جەختی لە گرنگیی بەدەستهێنانی زانیارییە راست و دروستەکان تەنیا لە رێگەی لایەنە فەرمی و پەیوەندیدارەکانەوە کردەوە، تاوەکوو رێگری بکرێت لە چەواشەکردنی رای گشتی.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی عێراق، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانیان ئەنجام دا و تێیدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کران.