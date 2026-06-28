عێراقچی: ئێران پەرۆشی بەهێزکردنی هاوکاریی هاوبەشە لەگەڵ عێراق

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سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی وڵاتەکە کردەوە لە پشتیوانیکردنی هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ چەسپاندنی دیالۆگ و پێشخستنی چارەی ئاشتییانە بۆ قەیرانەکان بە ئامانجی بەهێزکردنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە بەغدا پێشوازیی لە عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران کرد.

نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بڵاوی کردەوە، لە کۆبوونەوەکەدا پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەردوو وڵات و دوایین پێشهاتە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان تاوتوێ کراون، لەوانەش رێککەوتنی ئەمدواییەی نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەمریکا کە بووە هۆی کۆتاییهێنان بە جەنگ.

هەیبەت حەلبووسی جەختی لەوە کردەوە کە عێراق پاڵپشتی لەو هەوڵە دیپلۆماسییانە دەکات کە ئامانجیان زاڵکردنی بژاردە ئاشتییانەکانە لە یەکلاکردنەوەی ناکۆکی و قەیرانەکاندا، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە چەسپاندنی ئارامی لە ناوچەکەدا.

لە لایەن خۆیەوە، عەباس عێراقچی، پەرۆشیی وڵاتەکەی بۆ پشتیوانیکردنی عێراق و کارکردن لە پێناو بەهێزکردنی پەیوەندییەکان و هاوکارییە دووقۆڵییەکان لەسەر ئەو پرسانەی کە جێی بایەخی هاوبەشی هەردوولان، نیشان دا.

بەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغدا.

بە گوێرەی راگەیەندراوی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کارنامەی سەردانەکەی عێراقچی بۆ بەغدا، تاوتوێکردن و ئامادەکارییە بۆ بەڕێوەچوونی مەراسیمی ماڵئاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای پێشووی ئێران، لە مەزارگە و شوێنە پیرۆزەکانی عێراق.