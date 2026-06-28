نیویۆرک تایمز هەواڵی هەڵوەشاندنەوەی گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران رەتدەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز"ی ئەمریکی، هەواڵی هەڵوەشاندنەوەی گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی لە سویسرا رەتکردەوە، رۆژنامەکە جەختی لەوە کردەوە، ئاڵوگۆڕی پەیامەکان بەردەوامە و بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا گفتوگۆ تەکنیکییەکان ئەنجام بدرێن.

یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، رۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکییەوە گواستییەوە،"سەرەڕای هێرشەکان، هیچ گفتوگۆیەک لە نێوان واشنتن و تاران هەڵنەوەشاوەتەوە و ئاڵوگۆڕی پەیامەکان لە رێگەی کەناڵە تایبەتەکانەوە بۆ دوورکەوتنەوە لە پەرەسەندنی گرژییەکان بەردەوامە." هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، گفتوگۆ تەکنیکییەکان لەگەڵ ئێران هێشتا لە کارنامەی چەند رۆژی داهاتوودان.

ئەمە لە کاتێکدایە، تەلەفزیۆنی فەرمی ئێران لە زاری بەرپرسێکەوە بڵاویکردەوە، تاران بەهۆی هێرشەکانی ئەم دواییە و جێبەجێ نەکردنی مەرجەکان بەشداری لە گفتوگۆ تەکنیکییەکانی رۆژی یەکشەممەدا نەکردووە، پێشتریش رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" رایگەیاندبوو، گفتوگۆکان بەهۆی نوێبوونەوەی پێکدادانەکانی نێوان هەردوو وڵاتەوە هەڵپەسێردراون.

لە لایەکی دیکەوە، مارکۆ رۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، رایگەیاندووە، لە گفتوگۆیە تەکنیکییەکاندا لایەنە جیاوازەکانی رێککەوتنەکە تاوتوێ دەکرێن و چاوەڕوان دەکرێت یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە لە ماوەی 60 رۆژدا جێبەجێ بکرێتم هاوکات مارکۆ رۆبیۆ هیوای خواست کە تاران پابەند بێت بە بەڵێنەکانییەوە.

لە چەند رۆژی رابردوودا جۆرێک لە دژایەتی لە لێدوانەکانی واشنتن و تاراندا بەدی دەکرێت، بەتایبەتی سەبارەت بە میکانیزمی بەکارهێنانی پارە ئازادکراوەکانی ئێران، گەڕانەوەی پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم و دۆخی دەریاوانی لە گەرووی هورمز.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، ئێران سازشی زۆر گەورە دەکات و رەزامەندە لەسەر هەموو ئەو شتانەی ئەو دەیەوێت، بەڵام تاران بە توندی هەندێک لەو خاڵانەی رەتکردەوە کە بەرپرسانی ئەمریکی باسی دەکەن، بەتایبەتی پرسی خەرجکردنی پارە ئازادکراوەکان بۆ کڕینی کاڵای ئەمریکی.