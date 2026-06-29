ژمارەی قوربانیانی بوومەلەرزەکانی ڤێنێزوێلا گەیشتە 1450 کەس

پێش دوو کاتژمێر

دەسەڵاتدارانی ڤێنێزوێلا رایانگەیاند، ژمارەی قوربانیانی ئەو دوو بومەلەرزە یەک لەدوای یەکەی وڵاتەکەی هەژاند، بۆ 1450 گیانلەدەستدان بەرزبووەوە و ئومێدەکانیش بۆ دۆزینەوەی رزگاربووان لەژێر داروپەردووی باڵەخانەکاندا بەرەو نەمان دەچن.

حکوومەتی ڤێنێزوێلا نوێترین ئاماری قوربانیانی بومەلەرزەکەی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، تاوەکو ئێستا 1450 کەس گیانیان لەدەستداوە و زیاتر لە 3200 کەسی دیکەش بریندار بوون.

هەرچەندە لە کۆتایی هەفتەدا لانی کەم 33 کەس بە زیندوویی رزگارکراون، بەڵام هێشتا چارەنووسی دەیان هەزار کەس نادیارە و بێسەروشوێنن، ئەمەش مەترسییەکانی زیادکردووە کە کاتی پێویست بۆ دۆزینەوەی زیندووان لەدەست بچێت.

خۆرخی رۆدریگز، سەرۆکی کۆمەڵەی نیشتمانیی ڤێنێزوێلا رایگەیاند، پێدەچێت هێشتا هەزاران کەس لەژێر داروپەردووی باڵەخانە رووخاوەکاندا گیریان خواردبێت. ئاماژەی بەوەش کرد، لەگەڵ تێپەڕبوونی هەر کاتژمێرێک، هیوای دۆزینەوەی کەسانی زیندوو کەمتر دەبێتەوە، هەرچەندە هەزاران کارمەندی فریاگوزاری ناوخۆیی و تیمەکانی 24 وڵاتی دیکە بەردەوامن لە گەڕان.

رۆدریگز ئەوەشی خستەڕوو، ئەو دوو بومەلەرزەیەی رۆژی چوارشەممە بە گوڕی 7.2 و 7.5 پلە وڵاتەکەیان هەژاند، 430 پاشلەرزەی توندیان بەدوای خۆیاندا هێناوە.

بەپێی زانیارییەکان، زۆرترین زیان بەر ویلایەتی "لا گوایرا"ی کەناراو و "کاراکاس"ی پایتەخت کەوتووە، کە تێیدا چەندین گەڕەک و باڵەخانەی نیشتەجێبوونی بەرز بە تەواوی تەخت بوون. بۆ کارەکانی گەڕان و رزگارکردنیش، نزیکەی 30,000 کارمەندی فریاگوزاری ڤێنێزوێلا و 2700 پسپۆڕی بیانی بڵاوەیان پێکراوە.

شارەزایان هۆشداری دەدەن کە تێپەڕبوونی 72 کاتژمێر بەسەر کارەساتەکەدا، کاتێکی یەکلاکەرەوەیە و دوای ئەو وادەیە هەلی رزگارکردنی ئەو کەسانەی لەژێر پاشماوەی باڵەخانەکاندان بە توندی کەمدەبێتەوە.

بەپێی هەڵسەنگاندنە سەرەتاییەکان، زیاتر لە 2500 باڵەخانە و دامەزراوە بە تەواوی رووخاون یان زیانی زۆریان پێگەیشتووە، کە لەنێویاندا 780 خانوو و 38 نەخۆشخانە هەن.