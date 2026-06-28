پرۆژەکان بۆ راکێشانی گەشتیاری زیاتر و دروستکردنی هەلی کارە

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حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی دوو ماستەرپلانی گەورەوە، دوو شاری گەشتیاریی مۆدێرن لە چیای زاوا و پشت بەنداوی دهۆک دروست دەکات، کە دەبنە هۆی رەخساندنی هەزاران هەلی کار و پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 3 بۆ 6 ساڵدا تەواو بکرێن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، د. هەڤاڵ سدیق، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی پارێزگای دهۆک، سەبارەت بەم پڕۆژە ستراتیژییانە بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند: "تێچووی دروستکردنی ئەم دوو پڕۆژەیە هێشتا بە تەواوی دیار نییە، چونکە پڕۆژەکان تازەن و لەسەر بنەمای ماستەرپلانێکی گشتگیر داڕێژراون و دابەشی سەر چەندین پێکهاتە و بەشی جیاواز کراون. لە کاتی ڕاگەیاندنیدا، هەر وەبەرهێنەرێک دەتوانێت بەشێک لە پڕۆژەکە وەربگرێت و جێبەجێی بکات."

ئاماژەی بەوەشدا، یەکێک لە ماستەرپلانەکان تایبەتە بە چیای زاوا و ئەوی دیکەیان بۆ پشت بەنداوی دهۆک دانراوە. هاوکات جەختی لە گرنگیی پڕۆژەکان کردەوە و گوتی: "ئەم پڕۆژانە لای حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیران زۆر گرنگن. ئامانج لێیان پەرەپێدانی کەرتی گەشتیاری، دۆزینەوەی سەرچاوەی داهاتی نوێ، و ڕاکێشانی گەشتیاری بیانییە بۆ هەرێمی کوردستان."

سەبارەت بە شێوازی پڕۆژەکان، ناوبراو روونیکردەوە، پێشتر پڕۆژەی گەشتیاری بە شێوەی پچڕپچڕ و جیاواز پێشکەش دەکران و تەنیا لە یەک ماستەرپلاندا نەبوون، بەڵام ئێستا ئەم دوو پڕۆژەیە "تەواوکارین" و وەک "شارێکی گەشتیاری" دەبن.

ئەم شارە گەشتیارییانە چێشتخانە، کافێتریای مۆدێرن، براندە جیهانییەکان، مۆتێل و شوێنی کات بەسەربردن و حەوانەوە لەخۆ دەگرن، کە دەبنە هۆی رەخساندنی ژمارەیەکی زۆر هەلی کاری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ.

دەربارەی کاتی جێبەجێکردنیشی، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی دهۆک ئاشکرای کرد، کاتێک وەبەرهێنەرێک بەشێکی پڕۆژەکە وەردەگرێت، کاتێکی بۆ دیاری دەکرێت بۆ جێبەجێکردنی. پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 3 بۆ 6 ساڵدا هەموو بەشەکانی ئەم پڕۆژانە بە تەواوی دروست بکرێن و بکەونە کار.

لەبارەی پڕۆژەی پشت بەنداوی دهۆک بەتایبەتی، هەڤاڵ سدیق گوتی: "لە لایەن حکوومەتەوە و لەسەر بودجەی پارێزگای دهۆک، سەرەتا کۆڕنیشێک لە پشت بەنداوەکە دروست دەکرێت. دوای تەواوبوونی کۆڕنیشەکە، بەپێی ماستەرپلانەکە دەست دەکەین بە ڕاگەیاندنی پڕۆژە وەبەرهێنانییەکان، تاوەکوو وەبەرهێنەران بێن و هەر یەکەیان بەشێکی پڕۆژەکە جێبەجێ بکەن."