وەزیری دارایی عێراق جەخت لە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی کوردستان دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی حکوومەتی عێراق دڵنیایی دەداتە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کێشەی بڕینی 120 ملیار دینارەکە بەمزوانە چارەسەر دەکرێت، هاوکات وەزارەتی دارایی عێراقیش پابەندە بە ناردنی مووچەی مانگی شەش.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا و لە وەڵامی پرسیارێکی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24؛ رایگەیاند، رێککەوتن و لێکتێگەیشتن لە نێوان بەغدا و هەولێر لەسەر مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هەیە.

عەبوودی گوتی، "شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدایە، بڕیارە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری، پرسی رادەستکردنی 120 ملیار دینارەکە و داهاتە نانەوتییەکان، لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی فیدراڵ یەکلابکاتەوە."

گوتەبێژی حکوومەت ئاماژەی بەوەش کرد، لە کۆبوونەوەکەدا رێککەوتنی کۆتایی لەسەر ئەو پرسە دەکرێت، بۆ ئەوەی چیتر لە داهاتوودا ئەم کێشەیە دووبارە نەبێتەوە، هەروەها نەبێتە رێگر لەبەردەم خەرجکردنی مووچە و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان.

سەبارەت بە هەڵوێستی وەزارەتی دارایی عێراق، گوتەبێژی حکوومەت ئاشکرای کرد: "هەر ئەمڕۆ بەیانی لەگەڵ فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق قسەم کردووە، ئەویش جەختی لەوە کردووەتەوە ئەوان وەک وەزارەتی دارایی پابەندن بە ناردنی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان."

لە ماوەی رابردوودا، پرسی رادەستکردنی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان بە بەغدا بووەتە یەکێک لە خاڵە ناکۆکەکانی نێوان هەردوو حکوومەت. وەزارەتی دارایی عێراق وەک مەرجێک بۆ ناردنی تەمویلی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، بڕیاری دا مانگانە بڕی 120 ملیار دینار لە پشکی هەرێمی کوردستان ببڕێت، ئەمەش وەک بەشێک لە رادەستکردنی نیوەی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان هەژمار دەکرێت.

بڕینی ئەم پارەیە لە کاتێکدایە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکەنەوە داهاتی ناوخۆ بە رێژەیەکی بەرچاو کەمی کردووە و ناتوانن ئەو بڕە پارەیە بە نەختینە رادەستی بەغدا بکەن..