عەبوودی: هەژمارێکی بانکیی تایبەت بۆ پارە دزراوەکان دەکرێتەوە

پێش 13 خولەک

گوتەبێژی حکوومەتی کردنەوەی هەژمارێکی بانکی بۆ پارە گەڕێندراوەکانی گەندەڵی راگەیاند. هاوکات وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و رادەستکردنی چەکی گرووپەکانیشی ئاشکرا کرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی حوزەیران، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق رێنمایی داوەتە وەزارەتی دارایی بۆ دروستکردنی هەژمارێکی تایبەت بە مەبەستی دانانی ئەو پارانەی لە تێوەگلاوانی کەیسی دەوڵەمەندبوونی نایاسایی و گەندەڵی دەگەڕێندرێنەوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، حکوومەت بەردەوامە لە جێبەجێکردنی ئەرکە دەستوورییەکانی بۆ پاراستنی سامانی گشتی و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت بۆ راپەڕاندنی ئەرکەکانیان.

سەبارەت بە هەڵمەتەکانی رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، گوتەبێژی حکوومەت جەختی لەوە کردەوە، "هەڵمەتی بەرەبەیان" ناوەستێت. ئاشکراشی کرد، لە چوارچێوەی ئەو هەڵمەتەدا تاوەکو ئێستا 21 تۆمەتبار دەستگیرکراون و بەدواداچوونیش بۆ کەسانی دیکە بەردەوامە.

روونیشی کردەوە، دانپێدانانی تۆمەتبارەکان سەرەداوی نوێی ئاشکرا کردووە دەیانگەیەنێت بە تۆڕەکانی دیکەی گەندەڵی، چ لەسەر ئاستی کەسایەتییەکان و چ لەسەر ئاستی پارەکە.

عەبوودی باسی لەوەش کرد، دیدگای ئێستای حکوومەت بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی هاوشێوەی قۆناخەکانی پێشوو نییە، چونکە پاراستنی سامانی گشتی بەرپرسیارێتییەکی گەورەیە و ناکەوێتە ژێر کاریگەریی کەسەکان یان بارودۆخەکانەوە، بەڵکوو حکوومەت ستراتیژییەکی گشتگیر بۆ چاکسازیی دامەزراوەیی و ئیدارەدانی قەیرانەکان پەیڕەو دەکات.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، حەیدەر عەبوودی تیشکی خستە سەر پرسی ئەمنی و سەربازیی وڵات و رایگەیاند، کۆتایی مانگی ئەیلوولی داهاتوو وادەی کۆتاییە بۆ رادەستکردنی چەک بە دەوڵەت، هاوکات لە هەمان کاتیشدا هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق دەکشێنەوە.

لە کۆتاییدا گوتەبێژی حکوومەتی عێراق بڕیارێکی دیکەی ئاشکرا کرد و رایگەیاند، حکوومەتی عێراق رەزامەندیی داوە لەسەر داواکارییەکی ئێران بۆ بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی تەرمی عەلی خامنەیی لە رۆژی هەشتی تەممووزی داهاتوودا لە عێراق.