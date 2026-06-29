دۆناڵد ترەمپ: سبەی لە دەوحە لەگەڵ ئێران کۆدەبینەوە

پێش دوو کاتژمێر

​ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، تاران داوای کۆبوونەوەی کردووە و بڕیارە سبەی سێشەممە لە دەوحەی پایتەختی قەتەر کۆبینەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی حوزەیرانی 2026، دۆناڵد ​ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (Truth Social) رایگەیاند "ئێران هەرگیز نابێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی."

​سەرۆکی ئەمریکا زانیاری زیاتری لەسەر ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە ئاشکرا نەکرد و تەنها گوتی "ئێران داوای کۆبوونەوەیەکی کردووە و سبەی لە دەوحە بەڕێوەدەچێت."

​لەلایەکی دیکەوە، سەرچاوەیەکی ئاگادار لە دانوستانەکانی نێوان واشنتن و تاران بە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرزی راگەیاندووە، لە چەند رۆژی داهاتوودا تیمە تەکنیکییەکانی ئەمریکا و ئێران لە پایتەختی قەتەر کۆدەبنەوە، ئامانجی کۆبوونەوەکەش تاوتوێکردنی میکانیزمەکانی جێبەجێکردنی ئەو یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنەیە کە لە نێوان هەردوولادا واژۆ کراوە.

​ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەرکی تیمە تەکنیکییەکان چاودێریکردنی جێبەجێکردنی بەندەکانی یاداشتنامەکەیە، هاوکات نێوەندگیرەکان کەناڵی پەیوەندی تایبەتیان دروستکردووە بە مەبەستی رێگریکردن لە هەر رووداوێکی نەخوازراو و کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکانی نێوان هەردوو وڵات.

بەرەبەیانی رۆژی یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا 'سێنتکۆ'م رایگەیاندبوو، وەک وەڵامێک بۆ هێرشە درۆنییەکانی ئێران بۆ سەر کەشتییە نەوتییەکان، چەندین پێگەی سەربازی و کۆگای درۆن و سیستەمی بەرگریی ئاسمانییان لە ناوخۆی ئێران و دوورگەی قشم بۆردوومان کردووە.

هاوکات لای خۆیەوە، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاندبوو، وەک وەڵامێک بۆ هێرشەکانی ئەمریکا، هەشت پێگە و ژێرخانی سەربازیی سوپای ئەمریکایان لە بنکەی عەلی سالم لە کوەیت و بنکەی هێزی دەریایی پێنجەم لە بەحرەین کردووەتە ئامانج.