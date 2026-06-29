سێنتکۆم: هێزەکانمان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئامادەباشی تەواودان

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ناوەندی فەرماندەیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، زیاتر لە 50 هەزار کارمەندی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچە جیاوازەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵاوکراونەتەوە، راشیگەیاندووە، ئەو هێزانە لەوپەڕی ئامادەباشی و چاوکراوەییدان.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، سێنتکۆم لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، براد کوپەر، فەرماندەی ناوەندی فەرماندەیی هێزەکانی ئەمریکا، لە میانی سەردانەکەیدا بۆ ناوچەکە، زنجیرەیەک گفتوگۆی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای مەدەنی و سەربازی لە هەریەکە لە ئیسرائیل و لوبنان ئەنجامداوە.

سێنتکۆم راشیگەیاندووە، لە لوبنان، کوپەر و تیمەکەی لەگەڵ جۆزێف عۆن و فەرماندەی سوپای لوبنان عیماد رودۆلف هێکل کۆبوونەتەوە، هاوکات لە کۆبوونەوەکەدا باس لە هەنگاوەکانی داهاتوو کرا بۆ جێبەجێکردنی رێککەوتنێکی چوارچێوەیی مێژوویی کە رۆژی هەینی رابردوو لە واشنتن واژۆ کرابوو، هەروەها کوپەر سەردانی ئەو هێزە ئەمریکییانەی کرد کە لە ئیسرائیل جێگیرکراون و ستایشی کار و چالاکییە نایابەکانیانی کرد.

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدایە، بەرپرسێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئاشکرای کرد، ستیڤ ویتکۆف و جارید کۆشنەر، نێردراوانی سەرۆکی ئەمریکا، زانیاری و وردەکاری لەبارەی رێککەوتن لەگەڵ ئێران پێشکەشی هەردوو ئەنجوومەنی نوێنەران و پیرانی ئەمریکا دەکەن.