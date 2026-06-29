ئێران: ئامۆژگاری فەرەنسا دەکەین دۆخە ئاڵۆزتر نەکات

پێش کاتژمێرێک

ئێران لێدوانەکانی ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسای سەبارەت بە بەشداریکردن لە لادانی مین لە گەرووی هورمز رەتکردەوە.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە وەڵامی ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسادا رایگەیاند، پاککردنەوەی گەرووی هورمز لە مین تەنها لەلایەن ئێرانەوە ئەنجام دەدرێت، ئەوەش بەپێی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد کە لەگەڵ ئەمریکا واژۆ کراوە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، "دۆخەکە هەستیار و ئاڵۆزە، ئامۆژگاری فەرەنسا دەکەین کە بە هاندان و سەرخستنەسەرکانی دۆخەکە ئاڵۆزتر نەکات."

ئەم وەڵامەی ئێران بۆ سەرۆکی فەرەنسا لە کاتێکدایە، رۆژی دووشەممە 29ـی حوزەیران، ئیمانوێل ماکرۆن رایگەیاندبوو، فەرەنسا و سوڵتاننشینی عومان لەگەڵ هاوبەشەکانیان هاوکاری دەکەن بۆ لادانی مین لە گەرووی هورمز و کار بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەن.

ماکرۆن لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هەیسەم بن تاریق، سوڵتانی عومان لە کۆشکی ئەلیزێ نووسیبووی: "بڕیارمانداوە بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشەکانمان هاوکاری بکەین لە لادانی مینەکان لە پێناو پاراستنی رێڕەوە دەریاییەکان و مسۆگەرکردنی ئازادی هاتوچۆ لە گەرووی هورمز بەبێ هیچ مەرجێک."