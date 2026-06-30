داوای بڕینی مووچەی بەرپرسە دەستگیرکراوەکان دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

روانگەیەکی چاودێری لە عێراق داوا دەکات گۆڕانکاری لە یاساکاندا بکرێت بە مەبەستی راگرتنی دەستبەجێی مووچە و ئیمتیازاتی ئەو بەرپرسانەی بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر دەکرێن.

روانگەی ئیکۆ عێراق لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، یاسا کارپێکراوەکانی ئێستا رێگە دەدەن بەرپرسان و پەرلەمانتاران بەردەوام بن لە وەرگرتنی مووچە و دەرماڵەی دارایی، تا ئەو کاتەی حوکمی کۆتایی دادگایان بەسەردا دەسەپێت یان بە فەرمی لە پۆستەکانیان لادەبرێن، ئەمەش تەنانەت لە کاتی دەستبەسەرکردن و لێکۆڵینەوەشدا بەردەوام دەبێت.

روانگەکە جەختی کردووەتەوە، بەردەوامیی پێدانی مووچە بە تۆمەتبارانی گەندەڵی، پرسیار لەسەر دادپەروەری لە بەڕێوەبردنی سامانی گشتیدا دروست دەکات. داواشی کردووە چاکسازی لە یاسا دارایی و کارگێڕییەکاندا بکرێت بۆ ئەوەی مووچەی هەر بەرپرسێک لە خولەکی دەستگیرکردنیەوە بە تۆمەتی دارایی، بلۆک بکرێت. بە وتەی روانگەکە، ئەم هەنگاوە "پێویستە بۆ بەهێزکردنی متمانەی هاووڵاتیان بە دەوڵەت و چەسپاندنی دادپەروەری."

بەرەبەیانی رۆژی یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، هێزێکی هاوبەش لە "دەزگای دژە تیرۆر، سوپا، دەستەی دەستپاکی، هێزەکانی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و هێزە ئەمنییەکانی دیکە" هەڵمەتێکی فراوانیان لە بەغدا و چەند پارێزگایەک ئەنجامدا.

ئاژانسی هەواڵی عێراق بڵاویکردەوە، لەو هەڵمەتەدا 67 تۆمەتبار دەستگیرکراون، کە پەرلەمانتار و بەرپرسی باڵایان تێدایە، هەروەها ناوی 15 کەس لەوانەی بڵاوکردووەتەوە.

لای خۆیەوە، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، دووپاتی کردەوە، ئەم هەڵمەتە قۆناخی یەکەمە لە پرۆسەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. راشیگەیاند، حکوومەت بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ گێڕانەوەی پارە دزراوەکان و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی هاووڵاتیان و لەم پرسەدا هیچ کەمتەرخەمییەک قبوڵ ناکرێت.