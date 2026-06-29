سەرۆکوەزیرانی هەرێمی بادن-ڤویرتمبێرگ پێشوازی لە شاندێکی پارێزگای دهۆک دەکات

پێش کاتژمێرێک

لە چوارچێوەی سەردانێکی فەرمیدا بۆ کۆماری ئەڵمانیای فیدراڵ، شاندێکی پارێزگای دهۆک لەگەڵ سەرۆکوەزیران و بەرپرسانی باڵای هەرێمی بادن-ڤویرتمبێرگ کۆبوونەوە؛ لە دیدارەکاندا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان لە بوارەکانی ئابووری، وەبەرهێنان و تەندروستی کرایەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، شاندی پارێزگای دهۆک بە سەرۆکایەتیی عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، لە لایەن جێم ئۆزدەمیر، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی بادن-ڤویرتمبێرگی ئەڵمانیا پێشوازییان لێکرا. لە سەرەتای دیدارەکەدا، شاندی پارێزگا سڵاو و رێزی سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان گەیاندە جێم ئۆزدەمیر و بەبۆنەی دەستبەکاربوونی وەک سەرۆکوەزیرانی نوێی ئەو هەرێمە، پیرۆزباییان لێکرد.

لای خۆیەوە، جێم ئۆزدەمیر وێڕای ناردنی سڵاو بۆ سەرۆک بارزانی و سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، جەختی لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەڵمانیا بەگشتی و پارێزگای دهۆک بەتایبەتی کردەوە. هەردوولا هاوڕابوون لەسەر بەردەوامیی هەماهەنگی و هاوکارییەکان لە بوارەکانی ئابووری، وەبەرهێنان، کشتوکاڵ، تەندروستی، خوێندنی باڵا و پرسە مرۆییەکان.

هەر لە درێژەی سەردانەکەدا، شاندی پارێزگای دهۆک لەگەڵ فلۆریان هاسلەر، وەزیری یەکەم و بەرپرسی دیسکی بازرگانیی بادن-ڤویرتمبێرگ کۆبوونەوە. لەم دیدارەشدا شاندی هەرێم پیرۆزبایی دووبارە هەڵبژاردنەوەیان وەک وەزیری یەکەم لێکرد و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خواست.

تەوەرێکی سەرەکیی کۆبوونەوەکە تەرخانکرا بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی پەرەپێدانی پەیوەندییە بازرگانی و ئابوورییەکان و سوودوەرگرتن لە ئەزموونی ئەڵمانیا بۆ پێشخستنی کەرتە خزمەتگوزارییەکانی پارێزگای دهۆک، بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندیی هاوبەشی هەردوولا بکات.