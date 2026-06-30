لە سۆران مین بە شوانێکدا تەقییەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، لە کوێستانەکانی چیای گۆشینە لە دەڤەری باڵەکایەتی، شوانیک لە کاتی لەوەڕاندنی ئاژەڵەکانیدا بەر مینێکی چێندراو کەوت و بەسەختی بریندار بوو.

بەگوێرەی زانیارییەکان، بریندارەکە ناوی سەرهەنگ قادرە و تەمەنی 27 ساڵە، دانیشتووی گوندی گەزنەی دەڤەری باڵەکایەتییە. رووداوەکە لە کاتێکدا بووە، ناوبراو سەرقاڵی کارەکەی بووە لە کوێستانەکانی ناوچەکە.

لەبارەی دۆخی تەندروستی بریندارەکەوە، دکتۆر حەمرین مینە، بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی ئاشتی فێرکاری لە سۆران بە کوردستان24ـی راگەیاند: "کەمێک بەرلەئێستا ئەو هاووڵاتییە گەیەندراوەتە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەکەمان. بەهۆی توندی تەقینەوەکەوە، قاچێکی پەڕیوە و برینەکەی سەختە. ئێستاش پزیشک و کارمەندانی تەندروستی سەرقاڵی ئەنجامدانی تیمار و چارەسەری پێویستن بۆی."

ناوچە شاخاوییەکانی دەڤەری باڵەکایەتی و سۆران بەهۆی پاشماوەکانی جەنگەوە رووبەرێکی زۆری مینڕێژکراوی تێدایە. لەلایەن خۆیەوە عەلی میران، بەڕێوەبەری گشتیی کاروباری تەکنیکی لە دەزگای گشتیی کاروباری مین تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی رایگەیاند؛ لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو 10ـی حوزەیرانی 2026، لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان، مین بە هەشت کەس دا تەقیوەتەوە، کە 75%ـی قوربانییەکان لە کاتی کۆکردنەوەی گیای بەهارە بەر مین کەوتوون و زۆرینەشیان لە کوێستانەکانی سنووری پارێزگای هەولێر بوون.



