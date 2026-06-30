لە سۆران مین بە شوانێکدا تەقییەوە
بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، لە کوێستانەکانی چیای گۆشینە لە دەڤەری باڵەکایەتی، شوانیک لە کاتی لەوەڕاندنی ئاژەڵەکانیدا بەر مینێکی چێندراو کەوت و بەسەختی بریندار بوو.
بەگوێرەی زانیارییەکان، بریندارەکە ناوی سەرهەنگ قادرە و تەمەنی 27 ساڵە، دانیشتووی گوندی گەزنەی دەڤەری باڵەکایەتییە. رووداوەکە لە کاتێکدا بووە، ناوبراو سەرقاڵی کارەکەی بووە لە کوێستانەکانی ناوچەکە.
لەبارەی دۆخی تەندروستی بریندارەکەوە، دکتۆر حەمرین مینە، بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی ئاشتی فێرکاری لە سۆران بە کوردستان24ـی راگەیاند: "کەمێک بەرلەئێستا ئەو هاووڵاتییە گەیەندراوەتە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەکەمان. بەهۆی توندی تەقینەوەکەوە، قاچێکی پەڕیوە و برینەکەی سەختە. ئێستاش پزیشک و کارمەندانی تەندروستی سەرقاڵی ئەنجامدانی تیمار و چارەسەری پێویستن بۆی."
ناوچە شاخاوییەکانی دەڤەری باڵەکایەتی و سۆران بەهۆی پاشماوەکانی جەنگەوە رووبەرێکی زۆری مینڕێژکراوی تێدایە. لەلایەن خۆیەوە عەلی میران، بەڕێوەبەری گشتیی کاروباری تەکنیکی لە دەزگای گشتیی کاروباری مین تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی رایگەیاند؛ لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو 10ـی حوزەیرانی 2026، لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان، مین بە هەشت کەس دا تەقیوەتەوە، کە 75%ـی قوربانییەکان لە کاتی کۆکردنەوەی گیای بەهارە بەر مین کەوتوون و زۆرینەشیان لە کوێستانەکانی سنووری پارێزگای هەولێر بوون.
|ناوی قوربانییەکان
|تەمەن
|پیشە
|سنووری رووداو
|شوێنی رووداو
|جۆری بەرکەوتن
|یادگار کەریم عەلی
|43 ساڵ
|خانەنشین
|هەولێر - چۆمان
|کوێستانی نێکانی گۆلینان
|گیانلەدەستدان
|محەمەد یادگار کەریم
|12 ساڵ
|قوتابی
|هەولێر - چۆمان
|کوێستانی نێکانی گۆلینان
|بریندار
|کاروان حوسێن خدر
|45 ساڵ
|کاسب
|هەولێر - رواندز
|گەلی بیخاڵ
|بریندار
|نەدا خدر باهۆمەر
|10 ساڵ
|قوتابی
|سلێمانی - هەڵۆ
|پشدەر
|گیانلەدەستدان
|سامی فاعید عارف
|20 ساڵ
|کاسب
|هەڵەبجە - تەوێڵە
|شاخی شرام
|بریندار
|سۆما فازڵ عەبدولڕەزاق
|15 ساڵ
|شوان
|هەولێر - سیدەکان
|دەشتی عیرت (چیا دێل)
|بریندار
|سەنگەر عارف
|18 ساڵ
|کاسب
|هەولێر - حاجی ئۆمەران
|کوێستانی بەردەسپیان
|بریندار
|رەحیم وسو مستەفا
|49 ساڵ
|فەرمانبەر
|هەولێر - حاجی ئۆمەران
|کێڵگە مینی مێرگە درێژان
|بریندار