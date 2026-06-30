کارکردن لە دووسایدی زەڕایەن بەردەوامە؛ "پێشتر رێگەی مەرگ بوو"

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کارکردن لە دووسایدی نێوان دەربەندیخان و زەڕایەن بەردەوامە. ئامانج لێی کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتوچۆ و پاراستنی گیانی هاووڵاتییانە لەو ناوچەیەی پێشتر بە "رێگەی مەرگ" ناسرابوو.

رێگەی نێوان شارەدێی زەڕایەن و شارۆچکەی دەربەندیخان بەهۆی خراپی و یەکسایدییەوە، بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی چەندین هاووڵاتی، بۆیە لەناو خەڵکدا بە رێگەی مەرگ ناوی دەهێنرا. رۆژانە رووداوی هاتوچۆی دڵتەزێن لەو رێگەیەدا روویانداوە و ترسێکی زۆری لای شۆفێران و سەرنشینان دروستکردبوو. لەپێناو چارەسەرکردنی ئەم گرفتە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە رێگەکە بکاتە دووساید و بیکاتە رێگەی ژیان.

سەلام عومەر، بەڕێوەبەری شارەدێی زەڕایەن، بە ئاسان محەممەد، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، "بەشێکی کەمی رێگاکە ماوە تەواو ببێت؛ بە کۆتاییهاتنی، لە سلێمانییەوە تاوەکو گەرمیان دەبێتە دووساید. ئەم رێگەیە پێشتر بە رێگەی مەرگ ناسرابوو، رۆژانە رووداوی نەخوازراوی تێدا روویدەدا و زیانێکی زۆری گیانی و ماددی بە هاووڵاتییان دەگەیاند، هاوکات رێگەیەکی بازرگانییە و بارهەڵگرێکی زۆر هاتوچۆی تێدا دەکەن".

کارکردن لە پرۆژەکەدا بەردەوامە و پانی هەر لایەکی رێگەکە هەشت مەترە، هەروەها چەندین رێگەی لاوەکیی گوندەکانی سەر پرۆژەکە بە هەمان شێوە قیرتاو دەکرێن. ئەم هەنگاوە شۆفێرانی زۆر دڵخۆش کردووە

لەتیف عەلی، یەکێک لە شۆفێران، ئاماژەی بەوە کرد، ئەم پرۆژەیە رووداوەکانی هاتوچۆ کەمدەکاتەوە و ئاسانکارییەکی زۆر بۆ کارەکانیان دەکات. هاوکات ئەژدەر ئەکبەر، هاووڵاتییەکی ناوچەکە، جەختی لەوە کردەوە پرۆژەکە سوودێکی گەورەی بۆ شۆفێران و رێبواران هەیە و مەترسییەکانی رێگەکە بەرێژەیەکی زۆر کەمدەکاتەوە.

ئەم پرۆژەیە لەسەر بودجەی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن جێبەجێ دەکرێت و بڕی زیاتر لە 150 ملیار دیناری بۆ تەرخان کراوە. درێژیی رێگەکە نزیکەی 20 کیلۆمەترە و بە تەواوبوونی، ئیدارەی گەرمیان بە هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەوە دەبەستێتەوە.

هەرچەندە پێشتر چەندین جار بڕیاری دروستکردنی درابوو و جێبەجێ نەدەکرا، بەڵام دواجار لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە پرۆژەکە پەسەند کرا و کارکردن تێیدا بەردەوامە.