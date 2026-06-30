هەڵمەتی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران لە شەوی ئەنگوستە چاودا دەکرێت

بازگەکانی ناوچەی سەوز بوونەتە مۆتەکەی بەرپرسان

پێش دوو کاتژمێر

لە عێراق بە دیاریکراوی لە بەغدا هەڵمەتی هەڵکوتانە سەر ماڵە بەرپرس و پەرلەمانتاران لە سەر دۆسیەی تێوەگلان لە گەندەڵی دارایی و بە هەدەردانی سامانی گشتی بەردەوامە، ئێستاش ناوچەی سەوز بە هێزێکی تۆکمە تەندراوە و ژمارەی دەستگیرکراوانیش پەیتا پەیتا لە زیاد بوونە.

سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، دوای جووڵە خێرا و لە بەرە بەیانی دوێنێ یەکشەممە، هێزی دژە تیرۆری عێراق کە بە فەرمانی عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیران و فەرماندەی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکان بۆ دەستگیرکردنی ئەو بەرپرسانەی لە گەندەڵی تێوەگلاون، دۆخەکە هێور نەبووەتەوە و هەڵمەتی گەڕان و قۆڵبەستکردن بەردەوامە.

سەرچاوەیەکی بەرپرس لە بەغداوە بە کوردستان24ـی راگەیاند، شەوی رابردووش هێزە ئەمنییەکان ژمارەیەک کەسی دیکەیان لە بەغدا دەستگیرکردووە و تا ئێستا کۆی دەستگیرکراوەکان لە 70 کەس نزیک دەبێتەوە.

گوتیشی: ئەوانەی دەستگیرکراون، کەسانی دارو دەستەی ئەو بەرپرسانەن کە دەستگیرکراون، هەندێکیان شۆفێری ئەو بەرپرسانەن.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەشکرد، جگە لە دەستگیرکردن، هاردی کامێرای ماڵە بەرپرسەکانیشیان بردووە بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکاندا سەیری تۆمارەکان بکەن و بە هەموو شێوەیەک بە دوای بەڵگە و سەرەداوی زیاتر دەگەڕێن.

بە گوتەی سەرچاوەکە، هەڵمەتەکانی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران، زیاتر دوای کاتژمێر 1:00ـی شەو دەکرێن، چونکە ئەوانەی ترسیان هەیە و گومانی خراپ لەخۆیان بەدی دەکەن، تا درەنگانی شەو ناگەڕێنەوە ماڵەکانیان.

ناوچەی سەوز بەهێز تەندراوە

دۆخی ناوچەی سەوزی بەغدا، جیا لە بارەگای نێردە بیانییەکان، کە بەهۆی ئارامی و پارێزراوییەوە، بەشێکی زۆری ماڵە بەرپرس، سەرکردە و پەرلەمانتارانی عێراقی تێدایە، ئێستا بووەتە نا ئارامترین ناوچەی بەغدا و هێزێکی زۆری سەربازی تێ ئاخێنراوە و لە زۆربەی شەقام و شوێنە سەرەکییەکانی ناوچەکە بازگە دانراوە و تێپەڕبوون لەو بازگانە هێندە ئاسان نییە و بێ جیاوازی پشکنینی ورد بۆ هەموو ئۆتۆمبێلێک دەکرێت، کە بەوێدا تێپەڕێت، تەنانەت ئەگەر کاروانی ئۆتۆمبێلی بەرپرسانی باڵای حکوومەت و حزبیش بێت.

ئاڤێستا مام یەحیا ئەندامی فراکستۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، بەر لە قڵیشانەوەی ئەم دۆخە و دەستگیرکردنی ژمارەیەک بەرپرس، هیچ کاتێک لە دەروازە و بازگەکاندا ئۆتۆمبێلی پەرلەمانتارانیان را نەدەگرت و پشکنینیان نەدەکرد، بەڵام ئێستا هیچ ئۆتۆمبێلێک بەبێ پشکنین لە بازگەکان دەربازی نابێت.

هەماهەنگی بۆ گەڕاندنەوە پارە و سامانی دزراو

هەر ئەمڕۆ سێشەممە 30ـی حوزەیرانی 2026، فالح ساری وەزیری دارایی فیدراڵ و فایەق زێدان سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق یەکتریان بینیوە و گفتوگۆیان لە بارەی رێخکستنەوە و تۆکمەترکردنی هەماهەنگییەکان لەنێوان هەردوو دامەزراوەی جێبەجێکار کردووە، بەتایبەت بۆ چڕکردنەوەی هەوڵەکانی گەڕاندنەوەی پارە و سەروەت و سامانی دزراو، لە دەستی گەندەڵکاراندا.

ساری و زێدان لەو دیدارەدا هاوڕان کە دەبێت هەموو ئەو سەروەت سامانەی دەستیان بە سەردا دەگیرێت بەگوێرەی یاسا وەک داهاتی گشتی بۆ گەنجینەی حکوومەت بگەڕێندرێتەوە؛ لەمبارەیە وەزیری دارایی عێراق ئاماژەیداوە، پاراستنی سامانی هاووڵاتیان و وڵات، بەرپرسیارێتییەکی نیشتمانییە؛ هاوکات پابەندی و ئامادەیی وەزارەتەکەی بۆ هەموو هەوڵێک بۆ راوەدونانی تێوەگلاوانی گەندەڵی دووپاتکردووە و ئاماژەیداوە، ئەم هەڵوێستەی لە پێناو جێگیرکردنی یاسا، گەڕاندنەوەی متمانە بۆ هاووڵاتیان و دامەزراوەکانی حکوومەتە.

لە چوارچێوەی ئەم هەڵمەتەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی دەستیپێکردووە، توانراوە جگە لە دەستگیرکردنی زیاتر لە 67 کەس لە کۆی نزیکەی 300 داواکراو، پەرلەمانتار و سەرکردە، ئەوەی پشتڕاستکراوەتەوە تا ئێستا توانراوە زیاتر لە 550 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی و 837 ملیار دیناری عێراق دەستیان بەسەردا بگیرێت.

هەروەها بەرە بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، هێزە ئەمنییەکانی عێراق لە بازگەیەکی نێوان هەردوو پارێزگای سەڵاحەددین و دیالە، لەسەر بنەمای هەبوونی گومان، ئۆتۆمبێلێکی جۆری نیسان پاسفاندەریان راگرتووە و دوای پشکنین، بڕی چوار ملیۆن دۆلاری ئەمریکیان تێدا دۆزیوەتەوە و شۆفێرەکەیان دەستگیرکردووە، بێ ئەوەی ئاشکرای بکەن سەر بە چ بەرپرسێکەوەیە.

گەندەڵی لە بەغداوە بۆ کەرکووک

سۆران کامەران پەیامنێری کوردسان24، لە کەرکووک لەگەڵ عەلی محەمەد، بەرپرسی راگەیاندنی دەستەی دەستپاکی گشتیی عێراق قسەی کردووە، سەرۆکی دەستەی دەستپاکی لە کەرکووک دەڵێت؛ لە ساڵێکدا زیاتر لە 800 کەسمان دەستگیرکردووە و سەدان ملیار دینارمان گەڕاندوتەوە، بەڵام لە ئەنجامی بەدواداچوونەکاندا، سۆران کامەران بۆی دەرکەوتووە ، نیوەی دۆسییەکانی گەندەڵی لە دادگا یەکلا نەکراونەتەوە.

بۆ ئەمەش قسەی لەگەڵ چەند شارەزایەکی یاسایی کردووە و ئاماژەیانداوە، رێکارە یاساییەکان بەرامبەر بە گەندەڵکارە گەورەکان کورت دەهێنن و ناتوانن سزای کۆتایی بەسەر گەندەڵکاراندا بسەپێنن.

بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی پەیامنێری کوردستان24 لە دەستەی دەستپاکی عێراق وەریگرتووە، تەنیا لە ساڵێکدا دەستەکە توانیویەتی 810 کەس بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر بکەن، بەڵام دادگاکان تەنیا کەیسی 370 کەسیان یەکلا کردووەتەوە.