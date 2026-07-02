هەولێر و بەغدا لەسەر دوو پرسی گرنگ کۆدەبنەوە

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ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، شاندێکی حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی دارایی فیدراڵ و دیوانی چاودێری دارایی لە بەغدا کۆدەبنەوە و پرسی مووچە و شایستە داراییەكان تاوتوێ دەكەن.

شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا گوتی: ئەمڕۆ جارێکی دیکە شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەسەرۆکایەتی ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکەن و بڕیارە لەگەڵ وەزارەتی دارایی و چادێری دارایی فیدراڵ کۆببنەوە.

ئاماژەی بەوەشدا، کۆبوونەوەکە لەبارەی دوو پرسی گرنگ دەبێت، یەکێک لەوانە پرسی مووچەی مانگی شەشی مووچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە، چونکە حکوومەتی هەرێم لەهەفتەکانی رابردوودا حکوومەتی فیدراڵی ئاگادار کردبووەوە لەوەی پێشتر بە بڕیارێک پێدانی 120 ملیار دیناری لە داهاتی نانەوتی و ناخۆ بەسەردا سەپێندراوە، بەڵام ئێستا دوای گۆڕنکارییەکانی ناوچەکە داهاتی نانەوتی و ناوخۆ کەمی کردووە و ناتوانێت ئەو بڕە ئامادە بکات و رادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکات.

شڤان جەباری باسی لەوەشکرد، شاندەکە داوای کردووە بەپێی یاسای کارگێڕی مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکەن، کە %50ـی داهاتی ناوخۆ رادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکەن و لەبەرانبەر دابین کردنی مووچەی فەرمانبەران.

گوتیشی: بڕیارە شاندی هەرێمی کوردستان گفتوگۆ لەسەر پرسی سیستەمی ئەسیکۆداش بکەن، چونکە لە کۆۆبوونەوەکانی رابردوو هەندێک خاڵی ناکۆک هەبوون بۆیە نەگەیشتنە رێککەوتن، بەتایبەت پێناسی گومرگی و سیستەمی بەدیجیتاڵکردنی گومرگییەکانی هەرێمی کوردستان کە حکوومەتی فیدراڵ دەیەوێت بەتەواوی لەژێر کۆنترۆڵی خۆی دا بێت، هەروەها حکوومەتی هەرێمیش دەیەوێت بەروونی بزانێت پشکی لە داهاتی گومرگی چەندە. ئەمانە خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغدایە و نڕیارە چارەسەر بکرێن.

هەفتەی رابردوو سێ شاندی جیاواز لەبارەی بابەتی شایستە داراییەكان و ئەسیكۆدا و داهاتی نانەوتی سەردانی بەغدایان كرد، لە كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای ئابووری عیراق بەشداربوون.