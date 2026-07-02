وەزیری ئابووریی لوبنان: تێچووی شەڕ زیاتر لە 8 ملیار دۆلارە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ئابووری لوبنان رایگەیاند، بەگوێرەی پێشبینییە سەرەتاییەکان، تێچووی ئەو شەڕ ئیسرائیل دژی وڵاتەکەی دەستیپێکردووە زیاتر لە 8 ملیار دۆلار تێدەپەڕێت.

عامر بسات، وەزیری ئابووری لوبنان، ئاماژەی بەوەش کرد، پرۆسەی خەمڵاندنی کۆتایی زیانەکان هێشتا لە لایەن تیمە پسپۆڕەکانەوە بەردەوامە. عامر بسات، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا روونی کردەوە، زیانەکان سێ رەهەندی سەرەکی دەگرنەوە، بریتین لە وەستانی تەواوەتی چالاکییە ئابوورییەکان، وێرانکارییە ماددییەکان و ئەو هەڵئاوسانە داراییەی بەهۆی شەڕەکەوە دروست بووە، ئەمەش بووەتە هۆی داخرانی ژمارەیەکی زۆر لە کارگە و کێڵگە کشتوکاڵییەکان و پەککەوتنی کەرتی گەشتیاری و لەدەستدانی هەزاران هەلی کار.

وەزیری ئابووری لوبنان، سەبارەت بە شوێنی وێرانکارییەکان ئاشکرای کرد، جەنگەکە زیانی گەورەی بە ناوچەیەکی فراوان گەیاندووە، بەتایبەت لە باشووری لوبنان کە نزیکەی 70 شارۆچکە و گوندی گرتووەتەوە، جگە لە زیانەکانی ناوچەی زاحییەی بەیرووت و دەشتی بەقاع. بۆ دیاریکردنی وردی قەبارەی ئەم زیانانەش، حکوومەتی لوبنان بە هاوکاری بانکی جیهانی و نەتەوە یەکگرتووەکان و لە رێگەی تەکنەلۆژیای مانگی دەستکرد و تیمە مەیدانییەکانەوە، بەردەوامە لە پرۆسەی پشکنین و تۆمارکردنی وێرانکارییەکان.

لە رووی کاریگەرییە ئابوورییەکانەوە، عامر بسات ئاماژەی بەوە کرد، تەنیا لە مانگی ئاداری رابردووەوە تا ئێستا ئابووریی وڵاتەکە دوو ملیار دۆلار زیانی بەرکەوتووە، ئەمەش یەکسانە بە 70%ـی کۆی بەرهەمی ناوخۆیی. هەروەها باسی لەوە کرد، نرخەکان لە سەرەتای ئەمساڵەوە بە رێژەی 20% بەرزبوونەتەوە، ئەوەش بەهۆی زیادبوونی تێچووی سووتەمەنی و گواستنەوە، دەرەنجام بووەتە هۆی ئەوەی ئاستی کڕین و بەکاربردن لەلایەن هاووڵاتیانەوە بە رێژەی 25% دابەزێت.

سەبارەت بە پلانی ئاوەدانکردنەوە و دابینکردنی بودجە، وەزیری ئابووری، گوتی؛ حکوومەت پشت بە چوار سەرچاوەی سەرەکی دەبەستێت، بریتین لە کەرتی تایبەت، پارەی نێردراوی لوبنانییەکانی تاراوگە، هاوکارییە مرۆییەکان و گۆڕینی ئاراستەی هەندێک قەرزی نێودەوڵەتی بۆ کارە لەپێشینەکان. ئاماژەی بەوەش کرد، تا ئێستا تەنیا 200 ملیۆن دۆلار لەو 600 ملیۆن دۆلارەیان بەدەست گەیشتووە کە بۆ هاوکاریی بەپەلە تەرخان کرابوو، هاوکات جەختی کردەوە، زۆربەی هاوکارییە نێودەوڵەتی و عەرەبییەکان بەستراونەتەوە بە کۆمەڵێک مەرجی سیاسی و کارگێڕی، لە سەرووی هەموویانەوە سەپاندنی دەسەڵاتی تەواوی دەوڵەتە بەسەر تەواوی خاکی وڵاتدا.