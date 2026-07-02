تابلۆی ئۆتۆمبێلە حکوومییەکان بە ئینگلیزی کورت دەکرێتەوە

پێش 20 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتووچۆی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، پرۆسەی گۆڕینی تابلۆی ئۆتۆمبێلە حکوومییەکان دەستیپێکردووە و لەمەودوا ناوی وەزارەت و دامەزراوەکان بە پیتی ئینگلیزی وەک کورتکراوە لەسەر تابلۆکان دەنوسرێت.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتووچۆی هەرێمی کوردستان بە دەست گەیشتوون، هیچ ژوانێکی دیاریکراو بۆ گۆڕینی تابلۆی سەرجەم ئۆتۆمبێلە میرییەکان دانەنراوە، بەڵکو پرۆسەکە بەو شێوەیە دەبێت کە هەر ئۆتۆمبێلێکی حکومی لە کاتی نوێکردنەوەی ساڵیانەکەیدا، تابلۆ کۆنەکەی لێ دەکرێتەوە و تابلۆ نوێیەکەی پێ دەدرێت.

ئەم بڕیارە هەرسێ سەرۆکایەتییەکەی هەرێمی کوردستان (سەرۆکایەتی هەرێم، پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران) و سەرجەم وەزارەت، دەستە و دامەزراوەکانی دیکەی حکوومەت دەگرێتەوە. لە گۆڕانکارییە نوێیەکەدا، پیتی ئینگلیزی وەک کورتکراوەی ناوی دامەزراوەکە لەسەر تابلۆکە جێگیر دەکرێت.

بۆ نموونە، لەسەر تابلۆی ئۆتۆمبێلەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پیتی PR دەنوسرێت، بۆ ئەنجومەنی وەزیران CM و بۆ پەرلەمانیش PA دیاریکراوە. هەروەها وەزارەتەکانیش بە هەمان شێوە دەبن؛ بۆ نموونە وەزارەتی دارایی کورتکراوەی MF (Ministry of Finance) لەسەر تابلۆکەی دەبێت و بۆ دەستەی مافی مرۆڤیش پیتەکانی HR (Human Rights) بەکاردێت.