دادگای پێداچوونەوەی فیدراڵ بڕیاری لەسێدارەدانی 'عەجاج'ـی پەسند کرد

پێش دوو کاتژمێر

دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، رایگەیاند، دادگای پێداچوونەوەی فیدراڵی بڕیاری لەسێدارەدانی بە پەت بۆ تاوانبار "عەجاج ئەحمەد حەردان تکریتی" پەسند کرد، ئەمەش دوای ئەوەی عەجاج بە ئەنجامدانی تاوانی جینۆساید، تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی، دەستدرێژیی سێکسی و کوشتنی دەستبەسەرکراوانی قوربانیانی شاڵاوەکانی ئەنفال تاوانبار کرا.

سەرۆکی دادگا، دادوەر سەعد لامی، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی (واع)ـی رایگەیاند "دادگای پێداچوونەوەی فیدراڵی بڕیاری لەسێدارەدانی دەرچوو دژ بە تاوانبار عەجاج ئەحمەد حەردان تکریتی پەسند کرد، دوای ئەوەی بە تاوانی جینۆساید دژ بە قوربانیانی ئەنفال تاوانبار کرا." ئاماژەی بەوەش کرد، تاوانبار بەرپرسیار بووە لە کردنی تاوانی کۆمەڵکوژی دژ بە هاووڵاتیانی سڤیلی کوردی رزگاربووی شاڵاوەکانی ئەنفال.

دادوەر لامی روونی کردەوە "تاوانبارەکە تاوانی سامناکی دژ بە دەستبەسەرکراوانی ناو گرتووخانەی (نوگرە سەلمان) کردووە، کە خۆی لە برسی کردن، تینوو کردن و ئەشکەنجەدانیان تا مردن بینیوەتەوە، جگە لە تاوانی دەستدرێژیی سێکسی بۆ سەر چەند ئافرەتێک، کە ئەم کارانە بوونە بنەمای سەرەکی بۆ تاوانبارکردنی."

هەروەها گوتیشی "کەیسی تاوانبارەکە رەوانەی سەرۆکایەتی کۆمار دەکرێت بە مەبەستی پێداچوونەوە و دەرکردنی مەرسومی کۆماری بۆ پەسندکردنی کۆتایی بڕیاری لەسێدارەدانەکە."

دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق لە 14ـی ئایاردا بڕیاری لەسێدارەدانی بە پەت بۆ عەجاج ئەحمەد حەردان تکریتی دەرکردبوو، پێش ئەوەی لەلایەن دادگای پێداچوونەوەی فیدراڵییەوە پەسند بکرێت و بەپێی رێکارە یاساییەکان ببێتە بڕیارێکی کۆتایی.