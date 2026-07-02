دەیان بەرپرسی سەڵاحەدین لەسەر گەندەڵی دەستگیرکراون

پێش دوو کاتژمێر

رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی گەیشتە پارێزگای سەڵاحەدین و بەهۆیەوە دەیان بەرپرس و پەرلەمانتاری ئەو سنوورە دەستگیرکران.

سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی پارێزگای سەڵاحەدین بە کوردستان24ـی راگەیاند، هەڵمەتی دەستگیرکردنی بەرپرسان و پەرلەمانتاران لەسەر دۆسیەی گەندەڵی شارەکەی گرتووەتەوە. ئێستا چاودێریی هێزە ئەمنییەکان و دەستەی دەستپاکی لەسەر دۆسیەی بەرپرسان زۆر چڕکراوەتەوە.

سەرچاوەکە ئاشکرای کرد، لە دوو رۆژی رابردوودا بەڕێوەبەری تەندروستیی سەڵاحەدین لەگەڵ زیاتر لە 10 فەرمانبەر لەسەر دۆسیەی گەندەڵی دەستگیرکراون. هاوکات لێکۆڵینەوە لەگەڵ چەندین فەرمانبەری دیکە کراوە و پرۆسەکەش بەردەوام دەبێت.

گوتیشی، لە یەکێک لە بازگەکانی سەڵاحەدین دەستبەسەر بڕی چوار ملیۆن دۆلاردا گیراوە، چاوەڕێش دەکرێت پرۆسەکە درێژخایەن بێت و کەسانی دیکەش لەم دۆسیانە تێوەگلابن.

هەنگاوەکانی رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە پارێزگای سەڵاحەدین پاش ئەوە دەستیپێکرد، عەدنان جومەیلی بریکاری وەزارەتی نەوت ناسراو بە "نەهەنگی نەوت" لەو پارێزگایە دەستگیرکرا.

ناوبراو لە کاتی لێکۆڵینەوەدا ناوی دەیان بەرپرسی دیکەی ئاشکرا کردووە، یەکێک لەوانە پارێزگاری پێشووی سەڵاحەدین بوو. هەروەها ناوی ژمارەیەک پەرلەمانتار و بەرپرسی دیکەی سەر بەو پارێزگایەی هێناوە و بەو هۆیەوە دەستگیرکراون.

لەلایەکی دیکەوە دانیشتووانی پارێزگای سەڵاحەدین داوا لە سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکەن هەڵمەتی دەستگیرکردنی بەرپرسانی گەندەڵکار فراوانتر بکرێت و بۆ ماوەی مانگێک بەردەوام بێت.

هاووڵاتییان دەڵێن، ناکرێت کرێکارێکی شارەکە رۆژانە تەنیا 10 هەزار دینار پەیدا بکات، بەڵام بەرپرس و پەرلەمانتارێکی گەندەڵ رۆژانە چەندین دەفتەر دۆلار قازانج بکات. دانیشتووان دووپاتیشی دەکەنەوە، پێویستە حکوومەتی عێراق دەرگای گەندەڵی بە تەواوی دابخات.