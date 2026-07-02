زیاتر لە 8 ملیۆن بەرمیل نەوتی عێراق لە دەریادا گیری خواردووە

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سەکۆی جیهانی "ستاندارد ئاند پۆرس گلۆباڵ کۆمۆدتی ئینسایتس" ئاشکرای کرد، لە ئێستا زیاتر لە 8 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی عێراق لەسەر کەشتییە نەوتهەڵگرەکان لەناو دەریادا گیریان خواردووە و چاوەڕوانی رۆیشتن دەکەن.

ئەمەش لە کاتێکدایە کە پرۆسەی گەڕانەوەی زیاتر لە 100 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو و بەرهەمە نەوتییەکان لە ناوچەی کەنداو بەرەو بازاڕەکانی جیهان بە شێوەیەکی پلەبەندی دەستی پێکردووە.

لە راپۆرتی سەکۆ جیهانییەکەدا هاتووە، عێراق و عومان وەک دوو کارەکتەری سەرەکی لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەرکەوتوون کە پێشەنگایەتی بووژانەوەی بەرهەمهێنانی نەوت دەکەن، لە بەرانبەردا، پاڵاوگە سەرەکییەکانی وڵاتانی سعوودیە، بەحرەین و کوەیت هێشتا پێویستیان بە چەند مانگێکی دیکە هەیە بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە سەر توانای تەواوی بەرهەمهێنانی خۆیان.

بەپێی راپۆرتەکە، کۆی گشتی نەوتی خاوی کۆبووەوە لەسەر کەشتییە نەوتهەڵگرەکان گەیشتووەتە نزیکەی 90.5 ملیۆن بەرمیل، کە تێیدا ئێران و سعوودیە لە پێشەنگی ئەو وڵاتانەن کە زۆرترین نەوتیان گیری خواردووە، پشکی وڵاتانی ناوچەکە لەو نەوتە گیرخواردووەکان بەم شێوازەیە:

ئێران: 31.7 ملیۆن بەرمیل

سعوودیە: 18.7 ملیۆن بەرمیل

ئیمارات: 17 ملیۆن بەرمیل

عێراق: 8.3 ملیۆن بەرمیل

کوەیت: 8.1 ملیۆن بەرمیل

قەتەر: 4 ملیۆن بەرمیل

عومان: 2.2 ملیۆن بەرمیل

بەوپێیەی زۆربەی هەناردەی نەوتی وڵاتانی کەنداو بەرەو بازاڕەکانی رۆژهەڵاتی ئاسیا دەچێت، گەڕانەوەی ئەم بڕە زۆرە لە نەوت دەکرێت کاریگەری راستەوخۆ لەسەر هاوسەنگیی خستنەڕوو و داواکاری جیهانی دروست بکات، ئەمەش ڕەنگدانەوەی لەسەر نرخەکانی نەوت و داهاتی وڵاتانی بەرهەمهێنەر دەبێت.

هاوکات بانکە جیهانییەکان پێشبینی دەکەن لەم مانگەدا هەناردەی نەوت بگەڕێتەوە بۆ ئاستی پێش هەڵگیرسانی جەنگ، بەڵام هێشتا ترسی ئەوە هەیە کاریگەریی ئەم بڕە نەوتە کاتی بێت و بازاڕ پێویستی بە بووژانەوەیەکی راستەقینەی بەرهەمهێنان هەبێت لە ناوچەکەدا.