تەقینەوەیەک لە دیمەشق روویدا؛ کوژراو و بریندار هەن

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تەقینەوەیەک لە نێو کافتریایەکی دیمەشق روویدا و بەهۆیەوە ژمارەیەک کەس کوژران و بریندار بوون.

ئەنوەر عەبدولـلەتیف، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 02ـی تەمموزی 2026، تەقینەوەیەک لە دیمەشقی پایتەختی سووریا روویدا.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، تەقینەوەکە لە نێو کافتریایەکی ناوچەی "حیجاز"ـی دیمەشق بووە و بەهۆیەوە، ژمارەیەک کەس کوژراون و بریندار بوون.

پەیامنێری کوردستان24 گوتیشی، تا ئێستا هۆکاری تەقینەوەکە دیار نییە و تا کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵەش، هیچ لایەنێک بەرپرسیارێتییەکەی هەڵنەگرتووە.

باسی لەوەش کرد، هێزە ئەمنییەکان بۆ لێکۆڵینەوە و ژمارەیەکی زۆری ئۆتۆمبێلی فریاکەوتنیش بۆ گواستنەوەی، قوربانییان گەیشتوونە شوێنی تەقینەوەکە.