پرسەنامەیەک لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە

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سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرەخۆشی لە بنەماڵەی عەبدولڕەحمان پێداوی، پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گولان دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەمموزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەهۆی کۆچی دوایی عەبدولڕەحمان پێداوی، پێشمەرگەی دێرین و هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گولان پەیامێکی سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکارەکەی دەکات.

مەسرور بارزانی، لە خودای مەزن داواکارە کۆچکردوو، بە بەهەشتی شادبکات سەبر و ئارامی بە کەسوکار و دۆست و هاورێیانی ببەخشێت.

دەقی پرسەنامەکەی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان

ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا پێشمەرگەیێ دێرینێ هەردوو شۆرەشێن ئەیلوول و گولانێ (عەبدولرەحمان پێداوی )، بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وان یا بەڕێز دکەم و هەڤپشکێ خەما وا مە. خودێ یێ مەزن، گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب ماڵبات و کەسوکار و دۆست و هەڤاڵێت وی ببەخشیت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ