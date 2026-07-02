فالح فەیاز: لە ئەنجامی هێرشە ئاسمانییەکاندا 100 چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی دەستەی هێزەکانی حەشدی شەعبی، رایگەیاند، لە جەنگ و گرژییەکانی ئەم دواییە زیاتر لە 100 بارەگای حەشی شەعبی بۆردوومان کراوە و دەیان چەکداریش کوژراون.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا گوتی: لە جەنگی ئەمریکا-ئیسرائیل و ئێران، 110 بارەگای حەشدی شەعبی لە عێراق کەوتوونەتە بەر هێرشی ئاسمانی و بۆردوومان کراون.

ئاماژەی بەوەشدا، بەهۆی هێرشە ئاسمانییەکان، 100 چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون، گوتیشی، لە سێ ساڵی رابردوودا زۆرترین ژمارەی قوربانیەکانیان لە پارێزگاکانی نەینەوا، سەڵاحەددین و ئەنبار بوون.

فالح فەیاز جەختیشی کردەوە، ئامانجی هێزەکانی حەشدی شەعبی پارێزگاریکردنە لە هاووڵاتیانی عێراقی، ئەمە لەکاتێکدایە ئەمریکا لەکاتی جەنگی ئێران دا، زۆرترین هێرشیان کردە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی.

بەر لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، ئەمریکا هۆشداریی دا، کە نابێت هیچ یەکێک لە گرووپە چەکدارەکانی عێراق بەشداری لە کابینەی نوێی حکوومەت بکەن و دەبێت خۆیان هەڵبوەشێننەوە و تێکەڵ بە هێزە سەربازییەکانی عێراق بکرێن.

تاوەکوو ئێستا سێ گرووپی چەکداری عێراق کە بریتین لە 'سەرایا سەلام، کەتائیب ئیمام عەلی و کەتائیب سەیدولشەهەدا' خۆیان هەڵوەشاندەوە، حزبوڵڵای عێراقیش رەتیکردەوە چەکدابنێن.