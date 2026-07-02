کەجەکە: لە 24ـی ئایارەوە هیچ زانیارییەکمان دەربارەی ئۆجەلان نییە

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کۆما جڤاکێن کوردستان (کەجەکە) رایگەیاند، لە 24ـی ئایارەوە هیچ زانیاری و پەیوەندییەک لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئەنجام نەدراوە و دەسەڵات وەڵامی پێشنیازەکانی ناوبراوی نەداوەتەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەمموزی 2026، کۆما جڤاکێن کوردستان( کەجەکە) لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: لە 24ـی ئایارەوە تا ئێستا هیچ دیدارێک لەگەڵ ئۆجەلان نەکراوە، دوای دیداری 24ی ئایار، ئەو پێشنیازانەی کە ئۆجەلان پێشکەشی کردن، بڕیار بوو لە لایەن دەسەڵاتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێت.

هەروەها رایگەیاندووە، ئەم هەڵسەنگاندنە دەبوو بە ئۆجەلان رابگەیەندرێت و لەو رۆژەوە تا ئێستا هیچ پەیوەندییەک یان رووداوێک رووینەداوە کە شایەنی هەڵسەنگاندن بێت و لەوکاتەوە تا ئێستا هیچ زانیارییەکمان بەدەست نەگەیشتووە.

کەجەکە جەخت لەوە دەکاتەوە، "پشتبەستووی ئەو هەوڵانە بووین، کە لە ماوەی رابردوو دران. لەم چوارچێوەیەدا، تەنانەت ئەگەر بە کەم و کوڕیشمان بپێوایە، دیسان راپۆرتی کۆمیسیۆنی دیموکراسی، ئاشتی و خوشک-برایەتیمان بە ئەرێنی بینی".

هاوکات ئاماژە بەوەش کراوە، لە کۆنگرەی 12میندا بڕیارماندا کە پرۆسەی کۆتاییهێنان بە هەموو کار و چالاکییەک و چەکدانان لەلایەن عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە بەڕێوەببرێت و تەنیا لەناو هەلومەرجی کارکردنی ئازاددا دەتوانێت ئەم پرۆسەیە بەڕێوەبەرێت.

لە سەرەتاوە باسمان لەوە کردووە، " سیاسەت و پراکتیکێک بەبێ ئۆجەلان، بەبێ رەخساندنی هەلومەرجی کارکردنی ئازاد، قبووڵ ناکات، تاوەکو مامەڵەیەکی ئەرێنی لەگەڵ دۆسیەی ئۆجەلان نیشاننەدرێت و لەم چوارچێوەیەدا هەنگاو نەنرێت، کەس ناتوانێت بڕیارەکانی کۆنگرەی پەکەکە جێبەجێ بکات"

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا:

26ی تشرینی دووەمی 2024، دەستپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە بۆ ئاشتی.

28ی کانوونی یەکەمی 2024، دیداری پەروین بوڵدان و سرى سوورەیا ئۆندەر، شاندی دەم پارتی و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی.

پەیامی ئۆجەلان "بەهێزکردنی برایەتیی تورک - کورد نەک هەر بەرپرسیارێتییەکی مێژویییە، بەڵکو پرسێکی گرنگ و بەپەلەی چارەنوسسازە بۆ کۆی گەلان. بۆ بەهێزکردنی ئەو پرۆسەیە، گرنگە هەموو بازنە سیاسییەکان لە تورکیا لەسەروی حیساباتی تەسک و کورت مەودا بیربکەنەوە، دەستپێشخەریی بکەن و بونیادنەرانە هەنگاو بنێن و ئەرێنییانە بەشداریی بکەن."

1ی ئاداری 2025 راگەیاندنی ئاگربەست و رەخساندنی زەمینەی گفتوگۆ.

5-7ی ئایاری 2025، بەڕێوەچوونی کۆنگرەی 12ی پەکەکە.

بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری.

11ی تەممووزی 2025، سووتاندنی چەک لەلایەن گرووپێکی 30 کەسی بە سەرۆکایەتیی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کەجەکە، لە رێوڕەسمێکدا لە بەردەم ئەشکەوتی جاسەنە لە سنووری شارۆچکەی دوکان – سلێمانی.