دانیشتووانی سلێمانی لە رێککەوتنی زیندان نیگەرانن

پێش دوو کاتژمێر

هاووڵاتییانی دانیشتووی شاری سلێمانی، لە رێککەوتنی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ نیگەرانن و بە جێبەجێکردنی مەرامێکی سیاسی دەبینن و پێیان وایە دژی یەکڕیزی و بەرژەوەندیی هاووڵاتییانی شارەکەیە.

بەشێک لە دانیشتووانی شاری سلێمانی لەبارەی رێککەوتنەکەوە قسەیان بۆ کوردستان24 کردووە و دەڵێن: ئۆپۆزیسیۆن دەنگی خەڵکێکی ناڕازی لە شارەکە بە ناوی راستکردنەوەی رەوتی سیاسی و قۆرخکاری لە هەڵبژاردن بردووە، کەچی ئێستا بۆ مەرامی سیاسی و لە ژێر فشار لە زیندان ناچار بە رێککەوتن کراوە، هەر بۆیە لە ئۆپۆزیسیۆنی وەها بێ ئومێد بوون.

هاووڵاتییەکی دانیشتووی سلێمانی لە بارەی رێککەوتنی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ، کە بە رێککەوتنی زیندان ناسراوە دەڵێت: "رێککەوتنەکەیان هیچ نییە، پێشتریش لەگەڵ بزووتنەوە گۆڕان رێککەوتنیان کرد و هیچ سوودێکی بۆ هاووڵاتیان نەبوو، تەنیا بەم هەوڵە دەیانەوێت فشار لە پارتی بکەن".

هاووڵاتییەکی دیکە بڕوای وایە رێککەوتنی ئەو دوو لایەنە تەنیا بۆ بەرژەوەندیی سیاسیی خۆیانە، نەک بۆ بەرژەوەندیی گشتی و هاووڵاتییان، بۆ ئەو رێککەوتنەکە بۆ میللەت نییە.

هەر سەبارەت بەم باسە هاووڵاتییەکی دیکە گوتی:"ئەگەر باسی رێککەوتنی نەوەی نوێ و یەکێتی بکەین، من نابینم خێری بۆ خەڵک تێدابێت، چونکە رێککەوتنەکە تەمومژاویە و روون نییە".

دەشڵێت: "رێککەوتن دەبێت لە نێوان دوولایەنی دەسەڵاتدار بێت، کە هەردوو لایەنە سەرەکییەکە پارتی و یەکێتین، ئەو کاتە رێککەوتن لە بەرژەوەندیی گەل و خزمەتی هاووڵاتییانە، ئەگەر نا ئەوەی ئێستا هەیە تەنیا قەیرانە ئامانج لێی ناسەقامگیرییە".

هەروەها ئەم هاووڵاتییە بڕوای وایە، ئەو کورسییانەی نەوەی نوێ لە هەڵبژاردندا هێناویەتی، لەسەر بنەمای بانگەشەی ئۆپۆزیسیۆنبوون بووە، ئەگەر هەڵبژاردن بکرێتەوە، هەرگیز نابێتەوە خاوەنی ئەو چەند کورسییە.

هاووڵاتییەکی دیکەی دانیشتووی شاری سلێمانی نیگەرانیی خۆی دەردەبڕێت و بڕوای وایە، رێککەوتنی یەکێتی و نەوەی نوێ قووڵترکردنەوەی قەیرانی سیاسییە لە هەرێمی کوردستان، نەک ئامانجیان پاراستنی قەوارە و لەبەرچاوەگرتنی ژیان و چارەنووسی هاووڵاتیان؛ دەشڵێت: " لەم کاتەدا یەکێتی ئەم رێککەوتنەی لەگەڵ نەوەی نوێدا کردووە، زیانی بۆ هەرێمی کوردستان هەیە، چونکە ناتوانرێت حکوومەت پێکبهێنرێت، هەر بۆیە ئەم سیاسەتەیان هەڵەیە."

دانیشتووانی شاری سلێمانی لەم سیاسەتەی هەژموونی خۆی بەسەر شارەکەدا سەپاندووە نیگەرانن و هاووڵاتییەک دەڵێت: "رێککەوتنی شاسوار و یەکێتی لە ژێر فشاردا کراوە، لە کاتێکدا جنێوی بە لایەنە سیاسییەکان دەدا، ئێستا رێککەوتنێکی کردووە لای هەموومان روونە کە لە ژێر فشارێکی زۆردا بووە".

هەروەها رێککەوتنەکەی نێوان ئەو دوولایەنە بە سیناریۆیەکی پێشوەختە ئامادەکراو دەزانێت و باسی لە چالێنجەکەی سەرۆکی یەکێتی و وەڵامەکەی شاسوار عەبدولواحید دوای دەرهێنانی لە زیندان دەکات، دەڵێت: "رێککەوتنەکە لە ژێر فشار بە چالێنج قبووڵکراوە و هیچ بەرژەوەندییەکی خەڵکی تێدا نییە، من بە بەرژەوەندیی خەڵکی نازانم، پێشموایە ئەم رێککەوتنە سەرناگرێت و هیچ سەرکەوتنێکی تێدا ناخوێنمەوە".

گەنجێکی شاری سلێمانی، لە بارەی رێککەوتنەکەوە گوتی: "ئێستا لە وڵاتاندا هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن بە چڕی کار بۆ بەرژەوەندیی گشتی و هاووڵاتییانیان دەکەن، نە بۆ بەرژەوەندیی کەسی و حزبی، بەڵام بە داخەوە لە هەرێمی کوردستان پێچەوانەیە و هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان هێندەی کار بۆ بەرژەوەندیی کەسی و حزبی خۆیان دەکەن، کار بۆ بەرژەوەندیی گشتی و گەل ناکەن؛ هەر ئەمەش وای کردووە کە متمانە لە نێوان دەنگدەر و هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان نەمێنێت".

هەروەها دەڵێت: "ئۆپۆزیسیۆن لە هەرێمی کوردستان بانگەشەی هەڵواسینی هێزەکانی دەسەڵاتی لەم هەرێمە دەکرد و دەیگوت لەبەر دەرکی سەرا و قەڵای هەولێر لەسێدارەیان دەدەین، بەڵام ئێستا ئەبینین رێککەوتن دەکەن، رێککەوتنێکیش کە لە زیندانەکاندا بکرێت هیچ دەستکەوتێکی بۆ خەڵکی ئەم هەرێمە نابێت".

ئەم گەنجە گوتیشی: ئێمەی گەنج بڕوامان بە هێزی ئۆپۆزیسیۆن نەماوە، چونکە لە بەڵین و گوفتاری بانگەشەکەی هەڵبژاردن و لە کرداری دوای هەڵبژاردن جیاوازن".