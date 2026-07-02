سێبور مەنتک: شاسوار عەبدولواحید لە پێناو خۆی 15 کورسی بە یەکێتی فرۆشت

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بەرپرسی نووسینگەی هەولێری جووڵانەوەی نەوەی نوێ، دەستلەکارکێشانەوەی خۆی لە ڕیزەکانی ئەو جووڵانەوەیە راگەیاند و ئاشکرای کرد، شاسوار عەبدولواحید لە زیندان متمانەی دەنگدەران و کورسییەکانی پەرلەمانی لە بەرامبەر ئازادکردنی بە یەکێتی فرۆشتووە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەمموزی 2026، سێبور مەنتک، بەرپرسی نووسینگەی نەوەی نوێ لە هەولێر، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند؛ بەهۆی ئەو رێککەوتنە "شەخسییە"ی لەنێوان شاسوار عەبدولواحید و بافڵ تاڵەبانی لە زیندان ئەنجامدراوە، بڕیاری داوە بە یەکجاری واز لە نەوەی نوێ بهێنێت.

سێبور مەنتک ئاماژەی بەوە کرد، رێککەوتنەکە لەلایەن "ڕەیان کلدانی"یەوە ئەندازیاری بۆ کراوە و مەرجەکە ئەوە بووە کە 15کورسی پەرلەمانی نەوەی نوێ بخرێتە خزمەت یەکێتی نیشتمانی کوردستان، لە بەرامبەردا کەیسی یاسایی شاسوار عەبدولواحید لە دادگاکان دابخرێن، پڕۆژە شەخسییەکانی بۆ بگەڕێندرێتەوە و خاوەن پشکەکانی چاڤیلاندیش بێدەنگ بکرێن.

ئەو بەرپرسەی پێشووی نەوەی نوێ باسی لەوەش کرد، کاتێک شاسوار عەبدولواحید لە زیندان بوو، سروە عەبدولواحیدی خوشکی داوای لێ کردوون کە لە رێگەی سۆشیال میدیا و کادیرەکانیانەوە "شەڕی یەکێتی و بافڵ تاڵەبانی" بکەن، چونکە بە بڕیاری شەخسی ئەو دەستگیرکراوە، بەڵام دواتر لەپێناو بەرژەوەندی تایبەت متمانەی خەڵکیان فرۆشتووە.

سێبور مەنتک گوتیشی "شاسوار عەبدولواحید پێشتر دەیگوت کوڕەکانی مام جەلال هەڵدەواسین و رێگە نادەین لە سلێمانی دانیشن، کەچی ئێستا بە بڕیاری ئەوان و ڕەیان کلدانی دەجووڵێتەوە، ئەمەش وای کردووە دەنگدەرانی نەوەی نوێ دڵگران بن و بپرسن ئایا دەنگیان بە نەوەی نوێ داوە یان بە یەکێتی".

لە کۆتایی قسەکانیدا، بەرپرسی نووسینگەی هەولێری نەوەی نوێ جەختی کردەوە کە ئەم رێککەوتنە کۆتایی بە سیاسەتی ئەو جووڵانەوەیە هێناوە و "لە هەڵبژاردنی داهاتوودا نەوەی نوێ یەک کورسی پەرلەمانیش بەدەستناهێنێت"، چونکە خەڵک جارێکی دیکە متمانەیان پێ ناکاتەوە.