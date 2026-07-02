وەزارەتی بازرگانیی هەرێمی کوردستان: زیاتر لە 277 هەزار تۆن گەنم وەرگیراوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، نوێترین ئامارەکانی پەیوەست بە وەرگرتنی گەنمی جوتیاران، دابەشکردنی بەشەخۆراک و جووڵەی بازرگانی شەش مانگی ڕابردووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پرۆسەی وەرگرتنی گەنم بەردەوامە و چەندین سایلۆی نوێش دەخرێنە خزمەت جوتیاران.

بەپێی ڕاپۆرتی وەزارەتی بازرگانی، لە 12ـی حوزەیرانی 2026ـەوە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جوتیاران دەستیپێکردووە و تاوەکو ئێستا بڕی 277 هەزار و 695 تۆن گەنم لە سایلۆکانی هەرێمی کوردستان وەرگیراوە، کە بەم شێوەیەی خوارەوە بەسەر پارێزگاکاندا دابەش بووە:

سایلۆکانی پارێزگای سلێمانی: 86,297.600 تۆن.

سایلۆکانی پارێزگای هەولێر و کەندیناوە: 94،947 تۆن.

سایلۆکانی پارێزگای دهۆک: 96،450 تۆن.

بەشەخۆراکی مانگانە و پسوڵەی ئەلیکترۆنی

وەزارەتی بازرگانی ئاماژەی بەوە کردووە، لە ئێستادا بەشەئاردی چوارەم دابەش کراوە و تەنها لە سلێمانی بەشێکی کەم ماوە، دوای ئەوەش دەست بە دابەشکردنی بەشی پێنجەم دەکرێت. هاوکات بەشەخۆراکی چوارەمی هاووڵاتیانیش دەستی پێکردووە. لەلایەکی دیکەوە، خزمەتگوزاری زیادکردنی منداڵ و هاوسەران لە پسوڵەی خۆراک کارا کراوە و بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا خزمەتگوزاری "گواستنەوەی پسوڵە"ش کارا بکرێت.

چاودێری بازاڕ و چالاکییەکان

لە شەش مانگی ڕابردوودا، تیمەکانی چاودێری بازرگانی 24 هەزار و 746 سەردانیان ئەنجامداوە، کە دەرەنجامەکەی بەم شێوەیە بووە:

807 حاڵەتی سزادان.

102 شوێن داخراون.

کۆی غەرامەکان: 182 ملیۆن و 296 هەزار دینار.

دەستبەسەرداگرتنی 111 هەزار و 808 تۆن کەلوپەلی ماوەبەسەرچوو یان نایاسایی.

جووڵەی بازرگانی و مۆڵەتەکان

لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2026دا، 155 مۆڵەتی هەناردەکردن و 1038 مۆڵەتی هاوردەکردنی کاڵا دراون. هەروەها 333 مۆڵەتی هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل دراوە و لەو ماوەیەدا 52 هەزار و 1 ئۆتۆمبێل هاوردەی هەرێمی کوردستان کراون. وەزارەتی بازرگانی ئاشکراشی کرد کە بەهۆی جێبەجێکردنی سیستەمی "ئەسیکۆدا"، ژمارەی مۆڵەتەکان بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمی کردووە.

پلانەکانی ئایندەی وەزارەت

وەزارەتی بازرگانی چەند پڕۆژەیەکی ستراتیژی بۆ داهاتوو ڕاگەیاندووە، لەوانە:

1- کارکردن لە پڕۆژەی دروستکردنی سایلۆی کۆیە و زاخۆ، هەروەها سایلۆی هەڵەبجە %90ی کارەکانی تەواو بووە.

2- کردنەوەی نووسینگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بازرگانی لە دەروازە سنوورییەکانی پەروێزخان و باشماخ.

3- بە ئەلیکترۆنی کردنی ئاشەکان بۆ باشترکردنی چاودێری کوالێتی ئارد.

4- پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵا بە فەرمانی سەرۆکوەزیران بۆ دیاریکردنی نرخی کڕینەوەی گەنمی جوتیاران لەلایەن کۆمپانیا نیشتمانییەکان و سەرمایەداران، لەگەڵ ئاسانکاری بۆ هەناردەکردنی گەنم بۆ دەرەوە.