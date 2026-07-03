باخان ئازاد: رێککەوتنی یەکێتی و نەوەی نوێ پووچەڵە

پێش کاتژمێرێک

باخان ئازاد، چاودێری سیاسی رایدەگەیەنێت، رێککەوتنی نێوان یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و جووڵانەوەی نەوەی نوێ، رێککەوتنێکی "پووچەڵە" و هیچ خزمەتێک بە بەرژەوەندییەکانی خەڵک و هاوسەنگیی هێز لە هەرێمی کوردستان ناکات، بەڵکو تەنیا بۆ دەستکەوتی تایبەتییە.

ئەمڕۆ هەینی، 3ـی تەمموزی 2026، باخان ئازاد، چاودێری سیاسی لە کاتی بەشداریکردنی لە گەشتێکی هەواڵەکانی "کوردستان24"دا، تیشکی خستە سەر دوایین رێککەوتنی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ و رایگەیاند "ئەم رێککەوتنە دەتوانین بە رێککەوتنی (بۆتڵی باتڵ) ناو ببەین، چونکە پێشتر خودی میدیاکانی نەوەی نوێ و سەرۆکەکەیان، سەرۆکی یەکێتییان بە نایاسایی دەزانی، کەچی ئێستا بۆ بەرژەوەندیی خۆیان رێککەوتنی لەگەڵ دەکەن."

ئەو چاودێرە سیاسییە رەخنەی توندی لە شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ گرت و گوتی "جێگەی پێکەنینە مۆهەریجێکی سیاسی بێت و خۆی بە ماندێلا و ئۆجەلان بەراورد بکات، تۆ نەتوانی پێنج مانگ لەسەر کەیسێکی کۆمەڵایەتی و شەخسی بەرگەی زیندان بگریت، بۆیە ئازایەتیی تۆ تەنیا لەناو شاشەکاندایە."

باخان ئازاد باسی لەوەش کرد کە نەوەی نوێ ئۆپۆزسیۆنێکی راستەقینە نەبووە و گوتی "سەرۆکی ئەم جووڵانەوەیە لەپێناو پاراستنی زەوییەکانی چاڤیلاند، پارەی کارەبا، باج و ئەو دۆسیانەی لە دادگا لەسەریەتی، پەنای بۆ یەکێتی بردووە. ئەوان دەیانەوێت بەم رێککەوتنە بەرژەوەندییە بازرگانییەکانی خۆیان بپارێزن نەک خزمەتی خەڵکی سلێمانی بکەن."

ئەو چاودێرە سیاسییە لە کۆتایی قسەکانیدا جەختی کردەوە، کە خەڵکی کوردستان و بەتایبەت دەنگدەرانی سلێمانی لە راستی ئەم رێککەوتنانە گەیشتوون و دەزانن کە "نەوەی نوێ دەنگەکانیانی فرۆشتووە." گوتیشی "ئەگەر یەکێتی و نەوەی نوێ راستگۆن، با خزمەتگوزاری بۆ شەقامەکانی سلێمانی ببەن و دەرمان بۆ نەخۆشخانەکانی ئەو شارە دابین بکەن، نەک تەنیا بۆ بەرژەوەندیی گیرفانی خۆیان رێککەوتن واژۆ بکەن.