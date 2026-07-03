فەرەنسا کەشتی شارل دیگۆل لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکشێنێتەوە

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سەرۆکی فەرەنسا رایگەیاند، دوای لێکتێگەیشتنە ئەمنییەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، وڵاتەکەی بڕیاری داوە پێگەی هێزە دەریاییەکانی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست رێکبخاتەوە؛ لەم چوارچێوەیەشدا فڕۆکەهەڵگری شارل دیگۆل دەگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی، بەڵام کەشتی و فڕۆکەکانی تایبەت بە مینپاککردنەوە بۆ دڵنیابوون لە ئاسایشی کەشتیوانی لە گەرووی هورمزدا دەمێننەوە.

هەینی 3ی تەممووزی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" نووسیویەتی: دوای گفتوگۆیەکی بنیاتنەر کە لەگەڵ سوڵتانی عومان ئەنجامیداوە، بڕیاری داوە گۆڕانکاری لە پێگەی سەربازیی هێزەکانی وڵاتەکەی لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بکات

بەپێی بڕیارە نوێیەکە، کەشتی فڕۆکەهەڵگری فەرەنسی شارل دیگۆل دەگەڕێتەوە بۆ بەندەری بنکە جەنگییەکەی لە شاری تۆلۆن لە باشووری فەرەنسا، بەڵام کەرەستە و هێزەکانی فەرەنسا بۆ پاراستنی هاتوچۆی دەریایی پێکهاتوون لە دوو کەشتیی تایبەتی مین پاکەرەوە، دوو فرۆکەی جەنگی و فڕۆکەیەکی چاودێریی دەریایی، لە ناوچەکەدا دەمێننەوە و لە ئامادەباشی تەواودا دەبن بۆ هەماهەنگی و کارکردنی هاوبەش لەگەڵ هاوپەیمانە نێودەوڵەتییەکان.

سەرۆکی فەرەنسا ئاماژەی بە واژۆکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران لە 17ی حوزەیرانی رابردوودا کرد و نووسیویەتی: "ئەم رێککەوتنە هەنگاوێکی گرنگە لە پێناو چەسپاندنی سەقامگیریی ناوچەیی و دووبارە جەختکردنەوە لەسەر ئازادیی کەشتیوانی لە گەرووی هورمزدا."

ماکرۆن جەختی کردەوە، فەرەنسا بە تەواوی لە ناوچەکەدا کارا دەمێنێتەوە و بەردەوام دەبێت لە رێکخستنی شێوازی بڵاوبوونەوەی هێزەکانی بەپێی پێشهاتە سیاسییەکان و پێداویستییە ئەمنییەکانی گەرووی هورمز و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.