رۆژنامەیەک: ناکۆکیی توند لە واشنتن لەسەر کشانەوەی سەربازی لە ئەوروپا هەیە
رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" ئاشکرای دەکات، پێشنیازێکی، وەزیری جەنگی ئەمریکا بۆ کەمکردنەوەی زیاتری هێزەکانی ئەمریکا لە ئەوروپا، لە لایەن وەزیری دەرەوە و بەرپرسانی دیکەی ئاسایشی نیشتمانییەوە رەت کراوەتەوە؛ ئەمەش نیشانەی نەبوونی هاوڕاییە لە واشنتن لەسەر قەبارە و خێرایی کەمکردنەوەی هێزەکان پێش لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە.
هەینی 3ـی تەممووزی 2026، رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی بڵاوی کردەوە، پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا، بەنیازببوو مانگی رابردوو سەردانی برۆکسل بکات بۆ ئاگادارکردنەوەی سەرکردە سەربازییەکانی هاوپەیمانیی ناتۆ لە پلانی واشنتن بۆ کەمکردنەوەی زیاتری سەربازەکانی لە ئەوروپا، کە دەکرا لە لادانی هێزە زرێپۆشەکان لە پۆڵەندا و کشانەوەی پێشووی هێزەکانی پیادە لە رۆمانیا بەرفراوانتر بێت، بەڵام پێشنیازەکەی هێگسێت رەتکراوەتەوە دوای ئەوەی پێشکەشی مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوە و بەرپرسانی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئەمریکا کراوە.
لە جیاتی جێبەجێکردنی کەمکردنەوەی خێرا، وەزیری جەنگی ئەمریکا رایگەیاند، واشنتن پێداچوونەوەیەکی گشتگیر بە دۆخی هێزەکانی لە ئەوروپا دەکات کە رەنگە نزیکەی شەش مانگ بخایەنێت. ئەم بڕیارەش نیشانەی ئەوەیە، ئیدارەی ترەمپ هێشتا بە تەواوی لەسەر خێرایی و قەبارەی کەمکردنەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەوروپا نەگەیشتووەتە بڕیاری کۆتایی.
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بە توندی باسی لە سزادانی ئەو هاوپەیمانە ئەوروپییانە کردووە کە خەرجیی پێویست بۆ بەرگریی دابین ناکەن، یان ئەوانەی پشتگیریی واشنتنیان نەکردووە لە جەنگی دژی ئێراندا، بەڵام هەڵوێست و پێشنیازە تووندەکانی وەزیری جەنگی ئەمریکا بووەتە هۆی نیگەرانیی قووڵی هاوپەیمانان و کۆنگرێسمانەکان (لەوانەش کۆمارییە لایەنگرەکانی ناتۆ)، بەوپێیەی ترسیان هەیە کشانەوەی هێزەکان زیانی هەمیشەیی بە هاوپەیمانییەکە بگەیەنێت و رووسیا بۆ هێرشی زیاتر هان بدات.
پرسی ژمارەی هێزەکانی ئەمریکا و خەرجییە سەربازییەکان، تەوەری سەرەکیی لووتکەی داهاتووی ناتۆ دەبن کە بڕیارە لە 7 و 8ی تەممووزی 2026 لە ئەنقەرەی تورکیا بەڕێوەبچێت. بەرپرسانی ناتۆ هیواخوازن یەکگرتوویی و هاوسۆزیی ناتۆ لەگەڵ ئەمریکا و پاڵپشتی ئۆکرانیا پێشان بدەن، بەڵام هاوکات دەترسن ململانێ و نیگەرانییەکانی ترەمپ سێبەر بەسەر کارەکانی لووتکەکەدا بکێشن.
لە لایەکی دیکەشەوە، بەپێی زانیاریی سەرچاوەکان، بەرپرسانی هاوپەیمانییەکە ئێستا تاوتوێی هەڵوەشاندنەوەی پلانی کۆبوونەوەی ساڵی داهاتوو لە وڵاتی ئەلبانیا دەکەن.
لە ستراتیژیی نوێی بەرگریی پێنتاگۆن کە لە کانوونی دووەمی رابردوودا بڵاوکرایەوە، ئاماژە بە کەمکردنەوەی هێزی سەربازیی ئەمریکا لە ئەوروپا کراوە بە مەبەستی سەرنج خستنە سەر رۆژئاوای زەریای هێمن و نیوەگۆی رۆژئاوای زەوی، تا وڵاتانی ئەوروپی خۆیان بەرپرسیارێتیی سەرەکیی بەرگریی کلاسیکیی کیشوەرەکەیان لە ئەستۆ بگرن.