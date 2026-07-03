قوربانیانی بوومەلەرزەکەی ڤێنێزوێلا زیاتر لە 2600 کەسی تێپەڕاند

پێش کاتژمێرێک

دەسەڵاتدارانی ڤێنێزوێلا، بەرزبوونەوەی ژمارەی قوربانیانی ئەو دوو بوومەلەرزەکەی وڵاتەکەی راگەیاند، تا ئێستا بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی 2645 کەس و برینداربوونی زیاتر لە 12 هەزار کەسی دیکە.

بەگوێرەی لێدوانی سەرچاوە فەرمییەکان، هێشتا هەزاران کەس لە دوای بوومەلەرزەکان بێسەروشوێنن.

بوومەلەرزەکان کە گوڕەکەیان زیاتر لە 7 پلە بوو بە پێوەری رێختەر، لە 24ـی حوزەیرانی رابردوو روویاندا و بوونە هۆی هەرەسهێنانی دەیان کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون، زۆربەیان لە ناوچەی کەنار دەریای لا گوایرا لە باکووری کاراکاسی پایتەخت بوون.

پێشتر ژمارەی کۆچکردووان 2595 کەس راگەیەندرابوو، تیمەکانی فریاگوزاریش سەرەڕای سەختییەکان، بەردەوامن لە کارەکانی گەڕان و پشکنین بەدوای قوربانیان و بێسەروشوێنبووان لەژێر داروپەردووی باڵەخانە رووخاوەکاندا.