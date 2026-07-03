ترەمپ: هەفتەیەک مۆڵەتمان بە ئێران داوە

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە وتارێکی ماوەدرێژدا لە بەردەم مۆنۆمێنتی چیای راشمۆر لە ویلایەتی ساوس داکۆتا، بەبۆنەی 250مین ساڵیادی سەربەخۆیی وڵاتەکەی، کۆمەڵێک لێدوانی توند و هەستیاری دەربارەی دۆخی ناوخۆیی و سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا راگەیاند.

ترەمپ لە گوتارەکەیدا ئاشکرای کرد، واشنتن لە روانگەی مرۆیی و بەخشندەییەوە، ماوەی هەفتەیەک مۆڵەتی داوەتە ئێران بۆ ئەوەی کارە سەربازییەکانی رابگرێت بە مەبەستی بەڕێوەبردنی مەراسیمی عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران.

سەرۆکی ئەمریکا جەختی کردەوە، ئێرانییەکان بە شێوەیەکی بێئومێدانە و لە هەموو رێگەیەکەوە هەوڵ دەدەن بگەنە رێککەوتنێکی سیاسی لەگەڵ لایەنی ئەمریکی. ئاماژەی بەوەش کرد، ئیدارەکەی گورزی زۆر توندی لە تاران وەشاندووە و تەنیا لە ماوەی یەک رۆژدا کۆتایی بە رووبەڕووبوونەوەکانی فەنزوێلا هێناوە.

لەبارەی دۆخی ناوخۆییەوە، ترەمپ رایگەیاند، ئەمریکا پێی ناوەتە سەردەمی زێڕین، بەڵام گوتیشی: ئێمە هێشتا لە خاڵی دەستپێکداین. ناوبراو وڵاتەکەی بە گەورەترین پێشکەشکاری خزمەتگوزاری مرۆیی لە مێژوودا وەسف کرد.

لە لایەکی ترەوە، ترەمپ هۆشداری توندی دا لە گەڕانەوەی پارتی دیموکرات بۆ دەسەڵات و گوتی: "ئەگەر دیموکراتەکان بگەڕێنەوە، یاسا و گۆڕانکارییەک دەسەپێنن کە هەلی سەرکەوتنی کۆمارییەکان لە هەر هەڵبژاردنێکی داهاتوودا بۆ هەمیشە لەناو دەبات."

هەروەها باسی لە مەترسیی کۆمۆنیزم کرد و رایگەیاند، کۆمەڵێک کەسی نوێ هاتوونەتە ناو ئەمریکا کە هەڵگری بیرۆکەی کۆمۆنیستین و مەترسییەکی کوشندەن بۆ سەر ئازادی و شێوازی ژیانی ئەمریکی. گوتیشی: "ئەم کێشەیە تەنیا ململانێیەکی سیاسی لەسەر باج و یاساکان نییە، بەڵکو شەڕە بەرامبەر بە هێرشی توندڕەوەکان بۆ سەر شوناسی ئەمریکی."

لە ناوەڕاستی مانگی حوزەیرانی رابردوودا، واشنتن و تاران یاداشتنامەیەکی لێکگەیشتنیان بە 14 خاڵ واژۆ کردووە. دوابەدوای ئەوەش چەندین کۆبوونەوەی تەکنیکی لە سویسرا و دەوحە بە نێوەندگیری قەتەر و پاکستان بەڕێوەچوون بۆ گەیشتن بە رێککەوتنی کۆتایی.

سەرەڕای پێشکەوتنەکان، هێشتا دۆسیەی بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز بە هەڵپەسێردراوی ماوەتەوە؛ تاران داوا دەکات بە هاوبەشی لەگەڵ سوڵتاننشینی عومان گەرووەکە بەڕێوەببات لە بەرامبەر وەرگرتنی کرێی خزمەتگوزاری، بەڵام واشنتن و مەسقەت بە توندی دژی ئەو پێشنیازەی ئێرانن.