لە هەولێر بەنزین لە رێگەی کۆبۆن و کارتی گازەوە دابەش دەکرێت

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بەمەبەستی کەمکردنەوەی قەرەباڵخی و رێکخستنی پرۆسەی پێدانی سووتەمەنی، بڕیارە بەنزین بە کۆبۆن و کارتی گاز بەسەر هاووڵاتییاندا دابەش بکرێت و بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێریش دەڵێت، ئامادەکارییەکان بۆ ئەم مەبەستە کۆتاییان هاتووە.

ئەمڕۆ شەممە، 04ـی تەمموزی 2026، سالار محەممەد، لێپرسراوی بەشی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند، هەموو ئامادەکارییەکیان کردووە و لە داهاتوویەکی نزیکدا بەنزین لە بەنزینخانەکان لە رێگەی کۆبۆنەوە دابەش دەکرێت و تەنیا چاوەڕێن ئەو بڕە بەنزینەی پێویستیانە بۆیان دابین بکرێت.

سالار محەممەد گوتیشی، رۆژانە دوو ملیۆن لیتر بەنزینیان پێویستە بۆ ئەوەی بتوانن کار بە سیستەمی کۆپۆن بکەن. هەروەها روونی کردەوە ئەو بەنزینەی بە هاووڵاتییان دەدرێت، بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکوومی دەبێت و نرخی هەر لیترێک بە 750 دینار دەبێت.

بەرپرسەکەی نەوت و کانزاکانی هەولێر باسی لەوەش کرد، ئێستا نزیکەی یەک ملیۆن لیتر بەنزینیان پێدەگات، لەکاتێکدا نزیکەی یەک ملیۆن ئۆتۆمبێل لە شاری هەولێر هەن و ئەو بڕە بەنزینەی دەنێردرێت بەپێی پێویست نییە.

لێپرسراوی بەشی پشکنین و بەدواداچوون گوتیشی، ئەگەر حکوومەتی عێراق رۆژانە 50 هەزار بەرمیل نەوت بنێرێت، لەو بڕە 36%ـی دەکرێتە بەنزین، پشکی هەولێریش وەک 20 هەزار بەرمیل دیاری کراوە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییەکان، بەمەش دەتوانن بڕی بەنزین لە بەنزینخانەکان بەرز بکەنەوە، چیتر کێشەی دابەشکردن نامێنێت و نرخەکەشی هەرزانتر دەبێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، بەمەبەستی کۆنترۆڵکردنی نرخی سووتەمەنی و کەمکردنەوەی بارگرانیی سەرشانی هاووڵاتییان، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەنزینی پاڵپشتیکراو بە نرخی 750 دینار بۆ پارێزگاکان دابین دەکات، بڕی پێدراویش بەپێی قەبارەی بەرهەمهێنان و خواستی شۆفێران گۆڕانکاریی بەسەردا دێت.