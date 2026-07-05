سامان عارەب: 850 مۆڵەتی وەبەرهێنان دراون و چاوەکان لەسەر هەولێرن

پێش کاتژمێرێک

​بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی هەولێر رایگەیاند، لە سنووری پارێزگای هەولێر 850 مۆڵەتی وەبەرهێنان دراونەتە وەبەرهێنەران؛ ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم ژمارەیە دەری دەخات چاوەکان لەسەر هەولێرن.

​سامان عارەب، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی هەولێر، لە لێدوانێکدا بە کوردستان24ـی راگەیاند "لە سنووری پارێزگای هەولێر 850 مۆڵەتی وەبەرهێنان دراون و لە ئێستاشدا چەندین پڕۆپۆزەڵ ئامادە کراون بۆ ئەوەی مۆڵەتیان پێ بدرێت".

سامان عارەب روونیشی کردەوە "لە شەش مانگی رابردوودا نزیکەی 50 مۆڵەتی وەبەرهێنان دراون. ئەم ئامارەش ئەوە دەسەلمێنێت کە چاوەکان لەسەر هەولێرن و وەبەرهێنان لە شارەکەدا بەرەو ئایندەیەکی گەشتر هەنگاو دەنێت".

​ئاماژەی بەوەش کرد، ساڵی رابردوو 100 مۆڵەتی وەبەرهێنانیان داوە و گوتی "ئومێدەوارین ئەمساڵ، بەهۆی ئەو ئاسانکارییە زۆرانەی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە پێشکەش بە وەبەرهێنەران دەکرێن، ئەو رێژەیە زیاتر بێت".

​بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی هەولێر باسی لە سێکتەرەکان کرد و گوتی "11 سێکتەری جیاوازی وەبەرهێنانمان هەیە، بەڵام لە پێشینەی کارەکانمان بۆ ئەو سێکتەرانەیە کە هەلی کاری زیاتر دەڕەخسێنن، وەک پڕۆژەکانی (پیشەسازی، گەشتیاری و کشتوکاڵی) هاوکات مۆڵەتیش بە پڕۆژەکانی بازرگانی، خوێندن و تەندروستی دراوە".