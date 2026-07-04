ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق پرسی 120 ملیارەکە یەکلایی دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیار لەبارەی رادەستکردنی 120 ملیار دینار لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان دەدات و دواتر پرۆسەی ناردنی مووچە دەست پێدەکات.

سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، 04ـی تەمموزی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کۆدەبێتەوە و پرسی 120 ملیار دینار لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکات.

بە گوتەی هەمان سەرچاوە، "ئەنجوومەنی وەزیران یان بڕیار دەدات حکوومەتی هەرێمی کوردستان 120 ملیار دینار بنێرێت، یان بڕەکەی کەم دەکاتەوە."

سەرچاوەکە ئەوەشی خستەروو، دوای بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیران، وەزارەتی دارایی عێراق مووچەی مانگی شەشی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت.

هەفتەی رابردوو شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەزیری دارایی عێراقیان راگەیاندبوو، داهات کەمی کردووە و ناتوانن 120 ملیار دینار بنێرن. لای خۆیەوە وەزیری دارایی عێراق پێی گوتوون، کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە لە دەسەڵاتی ئەودا نییە و بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیرانە، بۆیە دەبێت ئەنجوومەنی وەزیران بڕیار لە کەمکردنەوەی بدات، هەر لەبەر ئەم هۆکارەش بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجوومەنی وەزیران کۆببێتەوە بۆ بڕیاردان لەم بارەیەوە.

هەروەها فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق بە شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی گوتووە: "هەرگیز مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دواناخەم، هەموو مانگێک مووچە دەنێرم، جا یان بە لێبڕینەوە یان بە تەواوی." چاوەڕوانیش دەکرێت لەم هەفتەیەدا مووچەی مانگی شەش خەرج بکرێت.

ئەو کاتەی هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر 120 ملیار دینارەکە رێککەوتن، داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان 320 ملیار دینار بوو، بەڵام ئێستا داهاتی هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی 85 ملیار دینار دابەزیوە.