رێگە بە هاوردەکردنی بەنزین بۆ هەرێمی کوردستان دەدرێت

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وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەری کەمیی بەنزین و کۆنترۆڵکردنی نرخەکەی، رێگەی بە هاوردەکردنی سووتەمەنی دا و ئەرکی ئاسانکاریی بازگەکانی سپاردە هێزەکانی ئاسایش.

ئەمڕۆ شەممە، 04ـی تەمموزی 2026، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، "بەمەبەستی چارەسەركردنی كێشەی كەمیی بەنزین و كۆنترۆڵكردنی نرخەكەی، کەمال محەممەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان بە وەکالەت، لە نووسراوێکدا بۆ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایش، رێگە بە هاوردەکردنی بەنزین داوە".

بە گوێرەی نووسراوەکە،" پێویستە لە بازگەکان هەموو کاتێک بە بەردەوامی ئاسانکاریی بکرێت، بۆ ئەوەی بتوانن بەنزین بە پێی کوالێتی سامانە سروشتییەكان بۆ ناو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هاوردە بکەن و خواستی بازاڕ وەک پێوست دابین بکرێت".

نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی رابردوودا بەهۆی گۆڕانکاری لە بازاڕە جیهانییەکان، دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و کێشەی گواستنەوە، بەرزبووەتەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەرێگەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانەوە بەردەوام هەوڵ دەدات لە رێگەی ئاسانکاری بۆ کەرتی تایبەت، بڕی سووتەمەنی لە بازاڕەکاندا زیاد بکات.



