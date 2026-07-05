رێگای کۆڕێ-شەقڵاوە و تونێلەکانی میراوە پێش وادەی خۆیان تەواو دەبن

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پارێزگای هەولێر رایگەیاند، پڕۆژەی ستراتیژیی رێگای (کۆڕێ - شەقڵاوە - قەندیل) هاوشانی هەردوو تونێلی (میراوە - ماوەران)، قۆناخی کارکردنی زۆر باشیان بڕیوە و پێش وادەی دیاریکراوی خۆیان لە تەواوبوون نزیک دەبنەوە.

یەکشەممە، 5ـی تەممووزی 2026، پارێزگای هەولێر لە راگەیاندراوێکدا ئاشکرای کرد، پڕۆژەی ستراتیژیی رێگای (کۆڕێ - شەقڵاوە - قەندیل) و هەردوو تونێلی (میراوە - ماوەران)، قۆناخی زۆر باشی بڕیوە.

ئاماژەشی داوە، ئەم پڕۆژە نیشتمانییە گرنگە کە بە فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەست بە جێبەجێکردنی کراوە، لە چوارچێوەی دیدگا و کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێم بۆ گەشەپێدانی ژێرخانی رێگەوبانەکان جێبەجێ دەکرێت و تا ئێستا کارەکانی بە سەرکەوتوویی بەڕێوەچوون.

لە راگەیەندراوەکەی پارێزگای هەولێر باس لە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ئەم پڕۆژە خزمەتگوزارییە کراوە، بەشیوەیەک کە بڕی 95 ملیار دیناری عێراقی بۆ پڕۆژەکە تەرخانکراوە، پڕۆژەکە بە تەواوی لە لایەن هێزی کاری خۆماڵی، ئەندازیارانی ناوخۆیی و کۆمپانیا نیشتمانییەکان بە کوالێتییەکی بەرز و بەپێی ستانداردە جیهانییەکان جێبەجێ دەکرێت.

هاوکات بە گوێرەی راگەیەندراوەکە، رێگایەکی خێرای دوو ساید بە درێژایی 10 کیلۆمەتر دروست دەکرێت، پڕۆژەکە تەواوکردنی هەردوو تونێلی ستراتیژیی میراوە و ماوەران لەخۆدەگرێت و سێ ئۆڤەرپاس (پردی سەرەوە) و ئەندەرپاسی مۆدێرن بەپێی ستانداردی مۆدێرنی جیهانی دروستکراون.

پارێزگای هەولێر جەختی کردەوە بەردەوام کار لەسەر پڕۆژەکە دەکرێت، پێش وادەی دیاریکراوی خۆی بەرەو تەواوبوونی یەکجاری دەچێت، ئەمەش ئاسانکارییەکی زۆر بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان و گەشتیاران لەو سنوورەدا دەکات.