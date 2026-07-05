قۆناخی دووەمی پڕۆژەی ستراتیژیی چارەسەركردنی ئاوی قورسی هەولێر دەستیپێكرد

پێش دوو کاتژمێر

لە چوارچێوەی هەنگاوە ستراتیجییەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بۆ پاراستنی ژینگە و بەرزكردنەوەی ئاستی تەندروستیی گشتی، قۆناغی دووەمی پڕۆژەی وێستگەی چارەسەركردنی ئاوی قورسی هەولێر چووە بواری جێبەجێكردنەوە.

پارێزگای هەولێر، ئەمڕۆ یەکشەممە 5ـی تەمموزی 2026 لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، پڕۆژەکە لەلایەن كۆمپانیای "ئاوزان"ـەوە جێبەجێ دەكرێت و لە ماوەی 60 رۆژی سەرەتای دەستبەكاربوونیدا، رێژەی پێشكەوتنی 2%ـی تۆمار کردووە، بەبێ ئەوەی هیچ دواكەوتنێك لە پلانەكەیدا هەبێت.

گرنگترین زانیارییەکان دەربارەی پڕۆژەکە:

تێچووی گشتی: 579 ملیۆن دۆلار.

ماوەی جێبەجێکردن: 730 ڕۆژ (بڕیارە لە 1/4/2028 تەواو ببێت).

رووبەر: پڕۆژەکە لەسەر 225 دۆنم زەوی لە نزیك گوندی "عەرەب كەند" لە ڕۆژئاوای هەولێر بنیات دەنرێت.

توانای پاككردنەوە: لە كۆتاییدا توانای پاككردنەوەی 840 هەزار مەتر سێجا ئاوی لە ڕۆژێكدا دەبێت.

قۆناخی دووەمی پڕۆژەکە

ئەم پڕۆژە گەورەیە لە چوار قۆناخ پێكدێت، لە ئێستادا تەنیا قۆناخی دووەمی دەستیپێکردووە کە لەسەر رووبەری 56 دۆنم زەوی جێبەجێ دەکرێت و توانای چارەسەركردنی 210 هەزار مەتر سێجا ئاوی هەیە لە رۆژێكدا.

بەپێی راپۆرتی فەرمی ژمارە 1ـی مانگی ئایاری 2026، تێكڕای كاتی تێپەڕبووی پڕۆژەکە گەیشتووەتە 8.2% (کە هاوتایە بە 60 ڕۆژ) و هێشتا 670 رۆژی دیكە لە ماوەی دیاریکراوی پڕۆژەکە ماوە بۆ ئەوەی کارەکانی بە تەواوی کۆتایی پێ بێت.

پێکهاتەی تەکنییی وێستگەکە

پڕۆژەکە لە دوو بەشی سەرەكی پێكدێت:

1. دروستكردنی وێستگەی چارەسەری ئاوی قورس: كە 20 بەشی تەكنیكی جیاواز لەخۆ دەگرێت، وەك حەوزەكانی نیشتن، هەواگۆڕكێ، وێستگەی پەمپكردن و بەشەكانی كۆنترۆڵكردنی بۆن.

2. هێڵی سەرەكی گواستنەوە: ڕاكێشانی بۆڕیی ئاوەڕۆ بە درێژیی 21 هەزار و 930 مەتر، كە لە شەش دەرچەی سەر شەقامی 120 مەترییەوە ئاو وەردەگرێت و دەیگوازێتەوە بۆ وێستگەکە.

ئەم پڕۆژەیە بە یەکێک لە گرنگترین پڕۆژەکانی ژێرخانی پارێزگای هەولێر دادەنرێت کە کاریگەری راستەوخۆی لەسەر پاکڕاگرتنی ئاوی ژێرزەوی و پاراستنی سیمای شارستانی پایتەخت دەبێت.