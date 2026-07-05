بەغدا جیاکاری دەکات؛ عومرەکاران بەهۆی دۆلاری هەرزان فڕۆکەخانەکانی هەرێم جێدەهێڵن

پێش دوو کاتژمێر

لە بڕیارێکی نوێدا وەک فشارێکی ئابووری و سیاسی دژ بە هەرێمی کوردستان، حکوومەتی عێراق ئاسانکاریی دارایی پێشکەشی ئەو عومرەکارانە دەکات کە لە فڕۆکەخانەکانی کەرکووک و مووسڵەوە گەشتی سعوودیە دەکەن، لە کاتێکدا فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی لەو ئاسانکارییانە بێبەش کراون.

هەر هاونیشتمانییەک لە رێگەی فڕۆکەخانەکانی (کەرکووک و مووسڵ)ـەوە گەشتی عومرە بکات، بڕی 2000 دۆلاری بە بەهای فەرمی بانکی ناوەندیی پێدەدرێت، کە هەر 100 دۆلار بە 132 هەزار دینارە. ئەمەش جیاوازییەکی زۆر دروست دەکات لەگەڵ ئەو بەهایەی لە بازاڕی ئازاد دا ئاڵوگۆڕی پێدەکرێت، بە جۆرێک هەر عومرەکارێک نزیکەی 200 بۆ 250 دۆلاری بۆ دەگەڕێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی تەمموزی 2026، ئەحمەد وشیار، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، لەمبارەیەوە تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 گوتی "تەنیا هۆکاری رووکردنی عومرەکاران بۆ فڕۆکەخانەکانی کەرکووک و مووسڵ ئەوەیە، لەوێ دۆلاریان بە بەهای بانکی ناوەندیی پێدەدرێت، ئەمەش بەشێکی تێچووی گەشتەکەیان بۆ کەم دەکاتەوە."

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەگەر بانکی ناوەندیی و حکوومەتی فیدراڵ ئەو ئاسانکاریی و پارەیە لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمیش بدرێت، گەشتیارەکان دەگەڕێنەوە ئێرە.

لەلایەکی دیکەوە، رۆژگار جەعفەر، بەرپرسی راگەیاندنی شاندی وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە، ئەم جیاوازیی بەهای دۆلارە وایکردووە عومرەکاران فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی پشتگوێ بخەن، چونکە بڕە پارەیەکیان بۆ دەگەڕێتەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، ئەم هەنگاوەی بەغدا تەنیا بڕیارێکی دارایی نییە، بەڵکو ئامانجێکی سیاسی لەپشتە. حکوومەتی عێراق بە مەبەست فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستانی لەو دۆلارە پاڵپشتیکراوە بێبەش کردووە بۆ ئەوەی گەشتە نێودەوڵەتییەکان لە هەرێمەوە کەم بکاتەوە و گەشتیاران ناچار بکات روو لەو فڕۆکەخانەکانی کەرکووک و مووسڵ بکەن کە تازە کراونەتەوە و لەژێر دەسەڵاتی راستەوخۆی خۆیدان. ئەمەش وەک هەوڵێک دەبینرێت بۆ لاوازکردنی کەرتی گەشتیاری و گواستنەوەی ئاسمانی لە هەرێمی کوردستان و سەپاندنی هەژموونی زیاتری بەغدا بەسەر جووڵەی گەشتیاراندا.