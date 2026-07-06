رێبەر ئەحمەد و باسم بەدری پرسی بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئەمنییەکانیان تاوتوێ کرد

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وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە بەغدا لەگەڵ سەرۆکی دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق کۆبووەوە و جەختیان لە بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئەمنییەکان و یەکخستنی هەوڵەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان کردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 6ی تەممووزی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدای پایتەخت لەگەڵ باسم بەدری، سەرۆکی دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق کۆبووەوە.

لە سەرەتای دیدارەکەدا، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان پیرۆزبایی لە باسم بەدری کرد بەبۆنەی دەستبەکاربوونی لە پۆستە نوێیەکەیدا وەک سەرۆکی دەزگای ئاسایشی نیشتمانی و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لە راپەڕاندنی ئەرکە ئەمنی و نیشتمانییەکانیدا.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، هەردوولا باسیان لە رێگاکانی بەهێزکردنی هەماهەنگیی هاوبەش و بەرفراوانکردنی هاوکارییە ئەمنییەکانی نێوان دەزگا ئەمنییەکانی حکوومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان کرد، هەروەها جەختیان کردەوە لەسەر گرنگیی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ئەمنییە هاوبەشەکان لە سەرتاسەری وڵاتدا.