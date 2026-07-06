رێبەر ئەحمەد و یارەڵڵا جەخت لە بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێوان پێشمەرگە و سوپا دەکەنەوە

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وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە بەغدا لەگەڵ سەرۆکی ئەرکانی سوپای عێراق کۆبووەوە و باسیان لە رێگاکانی بەهێزکردنی هەماهەنگیی مەیدانیی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق کرد، بەتایبەت بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییە ئەمنییەکان و پاراستنی سنوورەکان.

رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا لەگەڵ فەریقی یەکەمی روکن عەبدولئەمیر رەشید یارەڵڵا، سەرۆکی ئەرکانی سوپای عێراق کۆبووەوە، بە مەبەستی تاوتوێکردنی ژمارەیەک دۆسیەی ئەمنی و سەربازیی جێی بایەخی هاوبەش.

لە دیدارەکەدا، پێداچوونەوە بە دۆخی ئەمنیی ئێستای وڵاتدا کرا و باسیان لە رێگاکانی بەهێزکردنی هەماهەنگیی هاوبەش و هاوکاریی مەیدانی نێوان هێزە فیدراڵییەکان و هێزەکانی پێشمەرگە کرد، بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە بایەخی ئەمنی هاوبەشیان هەیە، ئەویش بە مەبەستی پڕکردنەوەی بۆشاییە ئەمنییەکان و پاراستنی سنوورەکان.

هەردوولا جەختیان کردەوە لەسەر گرنگیی بەردەوامبوون و پەرەپێدانی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان و ئاڵوگۆڕی زانیاریی هەواڵگری بۆ راوەدوونانی پاشماوەکانی تیرۆر و رووبەڕووبوونەوەی تاوانی رێکخراو، بە شێوەیەک کە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و سەپاندنی سەروەریی یاسا لە تەواوی ناوچەکانی وڵاتدا دەستەبەر بکات.

لە کۆتاییدا، هەردوولا ستایشی ئاستی هاوکاریی ئێستا و تەواوکاریی نێوان دەزگا ئەمنی و سەربازییەکانی حکوومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستانیان کرد و جەختیان کردەوە لەسەر پێویستیی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ئەمنییە جیاوازەکان و پاراستنی ئەو دەستکەوتانەی کە بەهۆی قوربانییە هاوبەشەکانەوە هاتوونەتە دی.