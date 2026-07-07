دادگای سلێمانی بە هەژموونی حزبی پرۆسەی دادگایی گیراوانی لالەزاری پەکخستووە

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بەهۆی هەژموون و دەستوەردانی حزبییەوە پرۆسەی دادگایی لاهوور شێخ جەنگی و گیراوانی دیکەی لالەزار پەکخراوە و فشارەکانی پەکخستنەکەش بۆ ناچارکردنە بە رازی بوون بە رێککەوتنێکی بەناو سیاسی هاوشێوەی رێککەوتنەکەی سەرۆکی یەکێتی لە زیندان لەگەڵ شاسوار کردی.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، دانا تەقیەددین، گوتەبێژی تیمی پارێزەرانی لاهور شێخ جەنگی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند، بەهۆی پەکخستنی ئەنقەستی دۆسیەکانیانەوە، گیراوانی لالەزار لە دۆخێکی ئێجگار خراپدا دەژین.

گوتەبێژی تیمی پارێزەران وردەکاریی یاسایی راگیراوانی خستەڕوو و ئاماژەی بەوە کرد، نزیکەی 12 کەس بەپێی ماددەی 56 راگیراون، 22 تۆمەتباریش بەپێی ماددەی 406 لەناو دۆسیەکەدا هەن.

گوتیشی: ناوی هەر یەکە لە لاهور شێخ جەنگی و پۆڵادی برای لە هەردوو دۆسیەکەدا هاتووە و چارەنووسی سەرجەم راگیراوەکانیش بەهۆی پەکخستنی دۆسیەکانەوە وەک یەکە.

دانا تەقیەددین راشیگەیاند "پەکخستنی دۆسیەکە بەهۆی دەستوەردانی حزبییەوەیە، لایەنی بەرامبەر ئەم راگیراوانەیان وەک بارمتە داناوە بۆ ئەوەی رێککەوتنیان لەگەڵدا بکەن، یان بیخەنە ژێر فشاری دەروونییەوە."

گوتەبێژەکە گوتیشی "دەیانەوێت لەژێر فشاردا چییان دەوێت ئاوا بکەن، وەک ئەوەی لەگەڵ شاسواریان کرد."

شەوی 22ـی ئابی 2025، لە دەوروبەری هۆتێل لالەزار لە سلێمانی، شەڕێکی قورس لەنێوان هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەسەرۆکایەتیی بافڵ تاڵەبانی و چەکدارانی سەر بە لاهور شێخ جەنگی روویدا.

لە دوای رووبەڕووبوونەوەیەک کە چەند کاتژمێرێکی خایاند، لاهور شێخ جەنگی و دەیان کەس لە لایەنگرانی دەستگیرکران. لە ئەنجامی ئەو پێکدادانەدا، چەندین کەس لە هەردوولا کوژران و بریندار بوون.