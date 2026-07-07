ترەمپ گەیشتە تورکیا

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ بۆ بەشداریکردن لە لوتکەی ناتۆ گەیشتە ئەنقەرە، هاوکات سکرتێری هاوپەیمانییەکە واژۆکردنی چەندین گرێبەستی گەورەی راگەیاند و ئیسرائیلیش دژی پێدانی فڕۆکەی جەنگییە بە تورکیا.

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 7ی تەممووزی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بە سەردانێکی فەرمی و بە مەبەستی بەشداریکردن لە 36ـەمین لوتکەی هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) گەیشتە ئەنقەرەی پایتەختی تورکیا.

هەر ئەمڕۆ، مارک رووتە، سکرتێری گشتیی ناتۆ لە یەکەم رۆژی لوتکەکە، لە گوتارێکدا، چەندین گرێبەستی بۆ بەهێزکردنی توانای بەرگریی ناتۆ راگەیاند. گوتیشی، وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانییەکە و کۆمپانیاکانی هەردوو دیوی زەریای ئەتڵەسی گرێبەست بە بەهای ملیاران دۆلار واژۆ دەکەن.

بە گوتەی رووتە، رووسیا، چین، کۆریای باکوور و ئێران بەیەکەوە کار دەکەن و وەبەرهێنانی بەردەوام لە بواری سەربازیدا دەکەن و هاوکاری یەکدی دەکەن. گوتیشی، دەبێت ناتۆ لەم هەماهەنگییەی ئەم وڵاتانە وریا و چاوکراوە بێت، چونکە ئەوان بەرژەوەندییەکانی ناتۆیان بەخەیاڵدا نایەت.

پێش بەڕێوەچوونی لوتکەکە، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بە فەرمی داوای لە ئەمریکا کرد فڕۆکەی جەنگیی ئێف 35 یان پێکهاتەکانی نەفرۆشێتە تورکیا، بەو پاساوەی ئەم هەنگاوە هاوسەنگیی هێز لە ناوچەکەدا تێکدەدات.

ناتانیاهۆ بە کەناڵی فۆکس نیوزی راگەیاند: "پێم وانییە پێویست بێت فڕۆکەی ئێف 35 یان بزوێنەری فڕۆکە جەنگییەکانیان پێ بدرێت، چونکە ئەوە هاوسەنگیی هێز لە رۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا تێکدەدات، لە کۆتاییدا بە باڵادەستیی ئاسمانیی ئیسرائیل و بە تێڕوانینی من، بە ئامادەیی ئەمریکا لە ناوچەکەدا مسۆگەر کراوە."

بورهانەدین دوران، سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان لە سەرۆکایەتیی کۆماری تورکیا لەبارەی سەردانەکەی دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند"لە کاتی سەردانەکەیدا بۆ ئەنقەرە، پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئەمریکا وەک دوو هاوپەیمانی نزیک و ستراتیژی لە هەموو بوارەکاندا، لەوانەش بەرگری، بازرگانی و وەبەرهێنان تاوتوێ دەکرێن، هەروەها هەنگاوەکان بۆ قووڵکردنەوەی ئەو هاوکارییانە گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت، ئەم کۆبوونەوانەش دەرفەتێک دەبن بۆ باسکردن لە پرسەکانی هەرێمی و جیهانی و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەبارەوە دەکرێت."