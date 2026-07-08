مارک رووتە: هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران پێویست بوون

مارک رووتە: هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران بۆ پاراستنی سەقامگیری گرنگە

پێش 55 خولەک

ئەمینداری گشتیی رێکخراوی ناتۆ، پشتگیریی خۆی بۆ هێرشەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئامانجەکانی ناو ئێران دەربڕی و رایگەیاند؛ ئەو هێرشانە هەنگاوێکی تەواو پێویست بوون.

لە پەراوێزی دەستپێکردنی لووتکەى هاوپەیمانیی ناتۆ لە ئەنقەرە، مارک رووتە، ئەمینداری گشتیی رێکخراوی ناتۆ، ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی تەممووزی 2026، بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند: "پێموایە ئەمە کارێکی تەواو پێویست بوو، چونکە کاتێک ئاگربەست هەبێت و ئێران بە کردەوە پێشێلی بکات، وەک ئەوەی دوێنێ لە هێرشکردنە سەر کەشتییەکان بینیمان، زۆر گرنگە کە ئەمریکا بە توندی وەڵام بداتەوە."

مارک رووتە جەختی کردەوە، وەڵامدانەوەی توندی ئەمریکا بۆ سەرپێچییەکانی ئێران لەم کاتەدا بایەخێکی یەکلاکەرەوەی هەیە بۆ پاراستنی سەقامگیری.

لە بەیاننامەیەکدا فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی تەممووزی 2026، دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوانی بۆ سەر چەندین ناوچەی جیاوازی ناو خاکی ئێران راگەیاند. ئەم هێرشانە بە ئامانجی سزادانی تاران و لاوازکردنی تواناکانی لە تێکدانی ئاسایشی دەریایی ئەنجامدراون، دەنگی ١٤ تەقینەوەی گەورە لە ناوچە کەنارییەکانی ئێران بیستراوە.

بەگوێرەی راپۆرتە سەرەتاییەکانی ئاژانسی فارسی ئێرانی، 10 تەقینەوەیان لە شاری سیریک و چوار تەقینەوەکەی دیکە لە گوندی میسین لە دوورگەی ستراتیژیی قوشم روویانداوە.

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا ئاشکرای کرد، هێرشە ئاسمانییەکان زیاتر لە 80 ئامانجی جیاوازی پێکاوە، هەموویان بە تەقەمەنی زۆر ورد و پێشکەوتوو وێران کراون. ئامانجەکان بە وردی دەستنیشان کرابوون بۆ ئەوەی زۆرترین گورز لە ژێرخانی سەربازیی ئێران بوەشێنن، لەوانەش سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانی، تۆڕەکانی فەرماندەیی و کۆنترۆڵ، بنکەکانی راداری کەناراوەکان و تواناکانی مووشەکی دژە کەشتی. جگە لەمانە، هێزەکانی ئەمریکا توانیویانە زیاتر لە 60 بەلەمی بچووکی سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران لە گەرووی هورمز و دەوروبەری لەناو ببەن، کە وەک هەڕەشەیەکی بەردەوام بۆ سەر کەشتییە بازرگانییەکان دەبینران.

لەسەرەتای ئەم هەفتەدا ئێران سێ کەشتیی بازرگانی مەدەنی لە رێڕەوە نێودەوڵەتییەکاندا کردە ئامانج، کە پێکهاتبوون لە کەشتییەکی نەوتهەڵگر بە ئاڵای دوورگەکانی مارشاڵ، کەشتی ودیانی سعوودی و کەشتی سایبرس برۆسپێریتی بە ئاڵای لیبێریا. سێنتکۆم جەختی کردەوە، ئەم رەفتارانەی ئێران نەک هەر مەترسین بۆ سەر گیانی مەدەنییەکان و ئازادی هاتوچۆی دەریایی، بەڵکو پێشێلکارییەکی روون و زەقی رێککەوتنەکانی ئاگربەستن.

لە بەیاننامەکەدا ئەوەش هاتووە واشنتن چیتر بێدەنگ نابێت و تاران دەبێت باجێکی قورسی ئەو کارانەی بدات، هەروەها هێزەکانی ئەمریکا لە ئامادەباشی تەواودان بۆ لێپرسینەوە لە هەر هەوڵێکی دیکەی ئێران بیەوێت ئاسایشی ناوچەکە و بازرگانی جیهانی تێکبدات.

لەلایەکی دیکەوە، وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە توندی وەڵامی ئەم هێرشانەی دایەوە و واشنتنی تۆمەتبار کرد بەوەی هەمیشە هەوڵ دەدات بە بیانووی جۆراوجۆر پێشێلکارییەکانی بەرامبەر بە یاداشتنامەی لێکگەیشتنی نێوانیان پاساو بدات.