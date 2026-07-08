بارەگای خاتەمولئەنبیا: وەڵامێکی توند و کوشندەی ئەمریکا دەدەینەوە

پێش 3 کاتژمێر

بارەگای خاتەمولئەنبیای ئێران هەڕەشەی وەڵامدانەوەی سەربازیی توند لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکات و رایدەگەیەنێت، تاران رێگە بە هیچ جۆرە دەستوەردانێک لە بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز نادات و هێزە چەکدارەکانیان بۆ وەڵامدانەوەی هەر هێرشێک ئامادەن.

بارەگای خاتەمولئەنبیا لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران وەڵامێکی توند و کوشندەی دەستدرێژی و "کردەوە تیرۆریستییەکەی" ئەمریکا دەدەنەوە. جەختیشی کردووەتەوە کە لە ژێر هیچ بارودۆخێکدا رێگە بە دەستوەردان لە کاروباری گەرووی هورمز و بەڕێوەبردنی نادەن.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئامادەبوونی بەرچاوی جەماوەر لە رێوڕەسمی ماڵئاوایی و بەخاکسپاردنی "سەرکردەی شەهیدی ئومەتی ئیسلامی"، شکستێکی گەورە بوو بۆ ئەمریکا. بارەگای خاتەمولئەنبیا دەڵێت: "سوپای ئەمریکا بەبێ هیچ پابەندبوونێک بە بەڵێنەکانی، لە کاتێکدا تەرمی رێبەری شەهیدی ئازادیخوازان میوانی گەلی عێراق بوو، لە دەستدرێژییەکی ئاشکرادا هەندێک ناوچەی باشووری ئێرانی کردە ئامانج."

هەروەها بارەگای ناوبراو هۆشداری دەداتە کەشتییە بازرگانییەکان و نەوتهەڵگرەکان و رایدەگەیەنێت: "تاکە رێڕەوی ئارام بۆ هاتوچۆ لە گەرووی هورمزدا، تەنیا ئەو رێگایەیە کە کۆماری ئیسلامیی ئێران دیاریی کردووە."

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی تەممووزی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوانی بۆ سەر چەندین ناوچەی جیاوازی ناو خاکی ئێران راگەیاند. ئەم هێرشانە بە ئامانجی سزادانی تاران و لاوازکردنی تواناکانی لە تێکدانی ئاسایشی دەریایی ئەنجامدراون.